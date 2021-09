Arriva il nuovo capitolo della saga di Tales di Bandai Namco sulle console di next gen; Tales of Arise è un passo evolutivo significativo. Modifiche intelligenti al gameplay, potenziamenti dell'Unreal Engine 4 e una narrativa matura con un coinvolgente roster di personaggi giocabili rivitalizzano la serie in modi che non possono essere ignorati. L'ultima avventura della saga Tales è più che all'altezza della situazione; tutto ciò è dovuto al fatto che il gioco sfrutta tutta la potenza delle console di nuova generazione. La versione provata è quella per Xbox Series X/S

Un gioco ben strutturato

I protagonisti sono Alphen e Shionne.

Altrettanto potente è il partito che si forma intorno a loro, poiché ognuno porta i propri fardelli e il passato su cui deve lavorare. Law, il cittadino di Dahnan che lavora per la polizia segreta di Cyslodia, e Rinwell, un Dahnan che può esercitare le arti astrali nonostante quelle tecniche che si suppone appartengano solo ai Renan; Kisara, una guardia di Dahnan, e Dohalim, un nobile Renan che ha opinioni diverse su Dahnan rispetto ad altri Renan di alto rango. Ogni personaggio ha anche il suo rapporto con l'altro, è facile accoppiare alcuni personaggi, come Alphen e Shionne, come se fossero connessi tra loro.

Lo stile artistico fa sicuramente un salto di qualità del mondo e l'azione sembra fantastica.

Alcuni filmati sono davvero emozionanti. Il nuovo look è comunque un vantaggio generale, soprattutto quando si tratta di combattimento. E il combattimento è davvero importante quando si tratta di giochi di Tales. Tales of Arise apporta cambiamenti radicali su tutta la linea, e questo include battaglie che utilizzano un sistema di combattimento abbastanza semplice.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se non si ha familiarità con un gioco RPG, questo potrebbe essere il più semplice per il giocatore, soprattutto se si è giocato a titoli recenti come Scarlet Nexus o Final Fantasy VII Remake. Le arti sono la punta di diamante di Tales per le abilità speciali e, in generale, sono incantesimi che bisogna incanalare e lanciare, o abilità istantanee che si possono aggiungere alla sequenza standard di attacchi.

Ogni personaggio ha anche uno stile di gioco unico. Il combattimento è davvero soddisfacente nel complesso, ci sono molti boss opzionali da combattere, come parte delle missioni secondarie, e hanno attacchi, meccaniche e stili davvero fantastici. Inoltre uno dei combattimenti più sbalorditivi in ​​questo gioco richiede un livello elevato ed è completamente opzionale. Sembra che ci siano alcuni buoni contenuti post-partita, oltre a New Game Plus, per mantenere i giocatori incollati al gioco a lungo termine. Titolo altamente consigliato e che offre il meglio sia su Xbox Series X che anche su Ps5. Combattimenti appariscenti, personaggi dinamici e un mondo di gioco realizzato magistralmente rendono Tales of Arise una delle migliori esperienze JRPG dell'anno.