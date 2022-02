In molti ci hanno provato, ma finora nessuno era mai riuscito a riprodurre un drone sulla base di un antico schizzo del Cinquecento di Leonardo Da Vinci, mai realizzato come altre delle sue creazioni rimaste incomplete. Un team di ricercatori del Maryland è riuscito un invece in questo intento, basandosi solamente sullo schema di progettazione di Da Vinci. In questo modo è stato sviluppato un dispositivo pienamente funzionante e in grado di volare.

Il progetto in questione è stato presentato in occasione della conferenza Transformative Vertical Flight, durante la quale Austen Prete, uno dei ricercatori del progetto, ha mostrato un video dove si vede chiaramente come il drone sia in grado di volare.

Crimson Spin è il drone basato sul progetto di Da Vinci

Leonardo Da Vinci è stato un genio della sua epoca, ma non è riuscito a terminare alcuni dei suoi lavori più innovativi. Uno di questi è un piccolo drone quadricottero, le cui ali sono state costruite basandosi sul modello della “vitae aerea” di Leonardo. Il team di ricercatori del Maryland ha deciso di rinominare questo drone Crimson Spin. Il funzionamento alla base di questo drone consiste proprio nello spingere l’aria al fine di ottenere il volo.

Il concetto di “vitae aerea” non è stata una prerogativa di Da Vinci, ma era stato ripreso da Archimede, un altro grande inventore del passato. Ispirandosi a questo meccanismo i ricercatori sono riusciti a far volare il piccolo velivolo, che si basa su un progetto di oltre 500 anni fa, ideato dallo stesso Da Vinci.

Questo si basa su un'ipotesi dello stesso inventore toscano riguardo l’efficacia trattiva dell’elica.

Secondo Leonardo le ali del veicolo avrebbero dovuto “avvitarsi” nell’aria, similmente a quanto fa una vite che penetra nel legno. In realtà Da Vinci non è mai riuscito nel suo scopo e il progetto del velivolo è rimasto solo teorico.

La struttura e il funzionamento di Crimson Spin

I ricercatori del Maryland hanno costruito il drone su ispirazione del progetto di Da Vinci, ma hanno dovuto apportare alcune modifiche strutturali in modo tale che il velivolo funzionasse perfettamente. Innanzitutto il drone è costituito da quattro ali a forma di un cavatappi.

Nel progetto originale di Da Vinci queste ali avrebbero dovuto essere girate manualmente, mentre il nuovo drone è dotato di batterie e motore elettrico che permettono di alimentare il movimento delle ali. Inoltre sono state apportate alcune modifiche anche per quanto riguarda la velocità dell’elica, in modo tale da avere differenti inclinazioni direzionali. Grazie a queste modifiche più tecnologicamente avanzate rispetto al passato, il drone è stato in grado di volare perfettamente.