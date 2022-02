Wordle è un gioco online che sta spopolando sul web dallo scorso ottobre. Si tratta di un gioco di parole il cui obiettivo è quello di indovinare una parola di cinque lettere in un massimo di sei tentativi. Il gioco ha raggiunto un enorme successo in soli tre mesi, tanto da attirare l’attenzione di una delle più famose testate giornalistiche americane. Secondo un comunicato proveniente dallo stesso giornale, il New York Times avrebbe acquistato il gioco delle parole per una cifra superiore al milione di dollari.

Come funziona Wordle

Wordle è un gioco di parole online dal funzionamento abbastanza semplice.

Innanzitutto bisogna indovinare una parola di cinque lettere, iniziando da un termine che si sceglie a piacere. Dopodichè una volta che viene inserita la parola, il gioco può segnalare due indizi a seconda del colore diverso. Se il gioco segnala in giallo significa che una o più lettere sono presenti anche nella parola da indovinare. Se invece segnala in verde significa che il giocatore ha indovinato anche la posizione. La particolarità di questo gioco consiste nel fatto che si può giocare una sola volta al giorno e tutti gli utenti devono indovinare la medesima parola.

Il successo di Wordle

Wordle, creato a ottobre da Josh Wardle, programmatore di Brooklyn, ha raggiunto una cifra enorme di utenti in soli tre mesi.

Infatti il gioco delle parole è passato dall’avere 90 utenti dal primo novembre, fino a raggiungere 300 mila utenti due mesi dopo. La popolarità di questo gioco è stata resa possibile grazie anche alla condivisione dei risultati sui social. Sono stati sviluppati anche dei cloni di Wordle, anche se l’originale rimane comunque il più giocato.

In Italia è stato creato un surrogato del gioco in questione denominato Parolette, che imita il funzionamento di Wordle, ma con termini italiani e non inglesi. In ogni caso la maggior parte delle copie contraffate di Wordle sono state eliminate dallo store di Apple.

Perché il New York Times ha acquistato Wordle

Dato il successo mondiale di Wordle, il New York Times ha deciso di acquistarlo per una cifra di almeno un milione di dollari (l'importo preciso non è stato reso noto).

L’annuncio è stato dato in un comunicato dello stesso giornale. Il quotidiano americano ha comunque precisato che Wordle farà parte della sezione giochi del New York Times ma rimarrà comunque accessibile a tutti in modo gratuito. Il programmatore del gioco ha infatti dichiarato che Wordle è stato proprio ispirato da giochi di parole che vengono periodicamente pubblicati sul New York Times, e quindi si tratterebbe di un passaggio assolutamente naturale.

Lo scopo del New York Times sarebbe più sottile. Infatti non è un segreto che il giornale voglia raggiungere il suo obiettivo di 10 milioni di abbonati entro il 2025. Per fare questo negli ultimi anni, la testata americana ha fatto presa su cruciverba e altri giochi che permettono di calamitare l’attenzione del pubblico.

Con l’acquisto di Wordle, il New York Times cerca di raggiungere in tempi più brevi il suo obiettivo, fornendo ai suoi abbonati una forma di intrattenimento che ha già spopolato sul web a livello mondiale.