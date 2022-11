È uscito giovedì 24 Novembre in versione digital su console Ps4/Ps5,Switch e il 1° dicembre in versione retail anche per Pc e Xbox Series S/X, New Joe & Mac Remake. Il classico gioco arcade degli anni '90 esce sotto la produzione di Microids (già nota per aver riproposto i remake di Toki e Asterix & Obelix). I due cavernicoli si dovranno fronteggiare tra dinosauri e uomini di Neanderthal cattivi, e salvare le donne rapite e indifese.

Il classico anni 90 non perde lo smalto

Il gioco che i più grandi sicuramente ricorderanno bene, fu rilasciato nelle sale giochi di tutto il mondo da Data East nel 1991 e poi successivamente, riportato sulle console dell'epoca (Nintendo 8 bit, Super Nintendo, Sega Mega Drive, Game Boy) cui seguirono altri due capitoli per il solo Super Nintendo, uscito solo a livello casalingo.

Joe e Mac narra la storia di due uomini delle caverne che devono salvare, le loro donzelle rapite dagli uomini delle tribù rivali locali. Questo porterà a combattere i due amici, tra dinosauri e nemici vari, e ad ogni fine livello affrontare un boss, prima di poter salvare una delle ragazze e passare al prossimo livello. La grafica completamente rifatta in stile cartone animato sta rapidamente diventando il marchio di fabbrica di Mr. Nutz Studio. Lo stile del gioco è rimasto invariato, a cominciare dalle armi, che va dal solito boomerang per poi poter sfruttare le ossa, il fuoco, ruota di pietra e tanto altro. Sono stati aggiunti vari bonus e novità, ma i livelli sono quelli che tutti i giocatori più maturi hanno potuto apprezzare nel classico Arcade.

Il videogioco offre anche, la varietà di poter scegliere quale percorso prendere per raggiungere l'ultimo livello, potendo cambiare scelta e allungando di molto la longevità, che può essere completato nel giro di meno di un'ora. Il gioco non è altro che un 'picchiaduro' a scorrimento. La versione fisica retail, che sarà disponibile il 1 dicembre, uscirà anche in una versione deluxe per collezionisti dal nome T-rex Edition, ed includerà una copia del gioco, due fogli di adesivi, una carta collezionabile e un portachiavi 3D; un po' come la collector edition che uscii di Toki, che includeva un mini cabinato da sala giochi per la versione Nintendo Switch.

Il gioco è consigliato in primis ai nostalgici ma non solo. La casa di produzione Microids, anche stavolta, sembra aver centrato l'obbiettivo, riproponendo un classico degli anni 90 in una nuova veste, e adesso, si aspetta con ansia,di conoscere i prossimi progetti futuri.

Il gioco si merita un 8,5. Il voto più alto resta al classico anni 90, che resta personalmente ancora uno dei migliori giochi degli anni 90.