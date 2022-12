Disponibile dal 2 dicembre su Ps5 e Xbox Series X e Pc, il nuovo videogioco di guida della saga Need for Speed, denominato ​​Unbound, giunto al suo venticinquesimo capitolo principale della serie sin dal primo gioco pubblicato nel lontano 1994, e che nel suo gameplay di corse di base è racchiusa tutta la sua esperienza. Ogni gara sembra fluida dall'inizio alla fine. NFS Unbound si svolge nella città immaginaria di Lakeshore, dove il sindaco e la polizia locale stanno cercando di eliminare le corse su strada illegali prima delle elezioni, e dove viene organizzato un evento di corse con un sacco di soldi e porta i giocatori attraverso quattro settimane e quattro grandi eventi a più gare: tre qualificazioni e il Lakeshore Grand.

Adrenalina al massimo

Probabilmente, pochi guardano a Need for Speed per una buona narrazione, ma la storia di NFS Unbound è forse la più generica degli ultimi anni. La storia spinge su come il denaro e il suo perseguimento, siano secondari rispetto al rispetto, all'onore e alla famiglia. I giocatori possono aggiornare le proprie auto attraverso una serie di livelli, con vari aggiornamenti per ogni parte del motore. Ogni parte di un veicolo viene fornita con parti personalizzabili, inclusa la rimozione completa dei paraurti, e la vernice e gli involucri assicurano che i fan possano esprimersi correttamente, inoltre ogni macchina si guida e si avverte in modo diverso. I giocatori sono in grado di regolare l'assetto della loro auto o la precisione con cui gestire le curve, usandolo a proprio vantaggio in ogni gara.

Need for Speed ​​Unbound fa in modo che i giocatori siano costantemente al centro della sfida. Un relitto, un passo falso o un errore di calcolo vedranno facilmente i giocatori inseguire il gruppo invece di guidarlo, questo può essere uno svantaggio più che un vantaggio. Ci sono un paio di eventi testa a testa, consegne di auto, eventi alla deriva e la nuova modalità Takeover di NFS ​​Unbound, che serve per ottenere punti extra.

I giocatori avranno anche a che fare frequentemente con la polizia, come avviene normalmente in ogni capitolo di NFS. L'intelligenza artificiale di questi veicoli della polizia è, nella migliore delle ipotesi, discutibile. Durante gli inseguimenti, diranno che stanno per colpire il giocatore o speronarlo, ma poi non lo faranno mai.

Quando i giocatori incontrano la polizia nel mondo aperto di NFS ​​Unbound , possono sorvolarli a una velocità irragionevole, colpire altri tre o quattro veicoli ed eseguire una miriade di azioni a dir poco illegali. Ci sono alcune gare in cui i giocatori possono sbloccare auto, e inoltre il gioco presenta anche una modalità online, in cui la difficoltà aumenta man mano che i giocatori gareggiano contro persone reali. Questa è una parte a favore del gioco per la sua longevità.

Il gioco si merita un 8 pieno, è consigliato in particolare agli amanti dei giochi di guida.