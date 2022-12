Arrivano delle novità dal "mondo" degli sport elettronici. La gaming house Fnatic ha ufficializzato il proprio roster per la prossima stagione di LEC, la lega europea di League of Legends. La corsia inferiore viene rivoluzionata: torna nella sua casa d’origine Martin "Rekkles" Larsson, a distanza di due anni dal suo cambio casacca per passare ai G2.

L'annuncio dell'abbandono di casa Fnatic da parte del support Hylissang è arrivato a fine novembre, svestirà la casacca arancio-nero dopo una permanenza lunga cinque anni, per indossare quella dei Mad Lions.

Upset, invece, rimarrà disponibile tra le riserve dei Fnatic per la prossima stagione del 2023.

Il ritorno di Rekkles da Fnatic

“It’s good to be back”, ossia "è bello essere tornati", è stato il messaggio scritto nel tweet di Fnatic nell'annunciare il ritorno di Rekkles.

Rekkles aveva esordito nei Fnatic nel 2012, arrivando poi a una separazione otto anni dopo, ossia a fine 2020, ma ora ritorna nella sua casa di gaming madre. La carriera dell’ad carry svedese lo ha prima portato ai super rivali dei G2 eSports, per poi lasciare la squadra di Ocelote a seguito della mancata qualificazione ai mondiali, poi era finito nella lega minore francese ai Karmin Corp.

Due anni di alti e bassi. Da quel momento in poi, non è più riuscito a giocare sui suoi livelli con costanza come poteva fare un tempo. Questo ritorno potrebbe essere per lui l’ultima occasione di rilancio di una carriera record che prosegue da ben 10 anni.

Per Rekkles si tratterà del nono anno con i Fnatic, dopo il periodo più importante tra 2015 e 2020: con la squadra ha vinto quattro campionati LCS europei, 11 titoli All-Pro e 4 Most Valuable Player, ha raggiunto una semifinale al Mid-Season Invitational e un secondo posto ai Mondiali 2018.

Ora gli occhi sono puntati sul nuovo titolo europeo LEC e magari a un primo posto al MSI (che la prossima stagione si terrà a Londra) o a un buon piazzamento ai mondiali.

Accanto a lui in corsia inferiore ci sarà il support portoghese Ruben "Rhuckz" Barbara, che molti fan hanno imparato a conoscere durante i mondiali 2022. Una vera scommessa per il team arancio-nero, che ha deciso di puntare su due giocatori non più giovanissimi (sia Rekkles che Rhuckz hanno 26 anni), e che non hanno mai fatto il grande salto in LEC dopo anni di gavetta nelle ERL.

A Rekkles spetterà il compito di non far rimpiangere l’Upset visto nelle ultime due stagioni e di portare il primo trofeo LEC della storia dei Fnatic.

Insieme a Rekkles e Rhuckz ci saranno Martin "Wunder" Nordahl Hansen, Iván "Razork" Martín Díaz e Marek "Humanoid" Brázda, che manterranno i loro ruoli anche nel 2023.