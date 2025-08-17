L'oroscopo del giorno lunedì 18 agosto si apre con un cielo favorevole a chi desidera vivere la vita con leggerezza. Il Sole splende alto nel cuore dell’estate, soprattutto per il segno del Leone, che si mostrerà più attento alla persona amata.

I nativi dei Gemelli parleranno con il cuore a chi vogliono bene, mentre il segno dello Scorpione avrà bisogno di ricaricare le energie, in vista di una nuova stagione professionale.

Previsioni oroscopo lunedì 18 agosto 2025 segno per segno

Ariete: avrete la scintilla della Luna in sestile durante questa giornata di lunedì.

La settimana inizierà con il piede giusto, portando qualche piccola occasione di ripresa per il vostro rapporto con il partner. Se siete single attenzione a non mostrare eccessiva gelosia. Nel lavoro meglio evitare di portare i vostri progetti vicino alle scadenze. Cercate di essere affidabili, ma soprattutto puntuali. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi secondo l'oroscopo. Venere vi sorriderà dal segno del Cancro, alimentando un piacevole entusiasmo tra voi e la persona che amate, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro vi sentirete carichi, ma non sarà questo il momento di strafare, considerato Mercurio contro. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarete in grado di parlare con il cuore alla persona che amate all'inizio di questa nuova settimana.

L'atmosfera con il partner si farà meno tesa e più romantica, perfetta per cercare di costruire un legame migliore. Sul lavoro una mente brillante potrebbe contrapporsi a un'energia non del tutto ripristinata. Non siate dunque precipitosi con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: questo lunedì di agosto vedrà un cielo sereno sopra di voi secondo l'oroscopo. I sentimenti saranno profondi e ricambiati dalla persona che amate, grazie anche al sostegno di Venere in congiunzione. I single potrebbero incrociare nuovamente lo sguardo di qualcuno che chiede solo un po’ d'amore. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma sarà anche il momento di metterci più impegno e qualità. Voto - 9️⃣

Leone: il Sole splende nel vostro segno zodiacale durante questa giornata di lunedì.

Anche la Luna sarà favorevole nei vostri confronti, aiutandovi a godere di una relazione dolce e appagante. In ambito professionale state cercando di fare le cose per bene. Per questo motivo non dovrete avere fretta di raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Vergine: questo lunedì di agosto potrebbe non rivelarsi così stimolante per voi nativi del segno. La Luna si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli, e potrebbe aprire a qualche piccola incomprensione. In ambito professionale vi dimostrerete capaci, ma meglio non affaticarsi troppo. Voto - 6️⃣

Bilancia: l'inizio di questa settimana non sarà così male per quanto riguarda i sentimenti, grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli.

Il vostro rapporto faticherà ancora un po’, ciò nonostante proverete a muovere i vostri primi passi verso una relazione migliore. Nel lavoro saprete dimostrare le vostre abilità con i fatti, grazie alla posizione favorevole di Mercurio e Marte. Voto - 7️⃣

Scorpione: avrete bisogno di ricaricare le energie in questo periodo, dopo alcuni progetti professionali che vi hanno richiesto parecchio tempo ed energie. Rilassatevi per il momento, e preparatevi in vista di nuove iniziative. In ambito amoroso l'universo sarà dalla vostra parte, e potrebbe portare incontri davvero piacevoli e momenti d'oro con chi amate. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale sottotono durante questa giornata di lunedì. Piccole scosse emotive potrebbero far traballare il vostro rapporto.

Dovrete essere in grado di resistere, evitando di essere impulsivi. Nel lavoro la precisione non vi mancherà nei vostri progetti. Marte in sestile inoltre porterà buone energie da investire. Voto - 7️⃣

Capricorno: Venere continua a rendere complesso il rapporto con la persona che amate. Per voi appartenenti al segno di terra, attenzione al vostro modo di fare nei confronti del partner. In quanto al lavoro potreste avere idee forti, che possono fare la differenza se gestite nella maniera più appropriata. Voto - 6️⃣

Acquario: avventure sentimentali in vista in quest'ultima parte d'estate secondo l'oroscopo. La Luna alimenterà la passione e il romanticismo in voi. Single oppure no, saprete come riversarlo verso la vostra fiamma.

Per quanto riguarda pianificare non farà per voi al momento, ma agire d'istinto non sarà sempre una buona soluzione. Voto - 7️⃣

Pesci: la vostra relazione di coppia potrebbe essere frenata dalla Luna in quadratura durante questa giornata di lunedì. Anche se Venere sarà favorevole, attenzione a non pretendere troppo dalla persona che amate. In ambito professionale vi sentirete a vostro agio in quel che fate, pronti a curare al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣