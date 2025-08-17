Si arriva all’atto conclusivo dei Campionati del Mondo Under 21 femminili di pallavolo. Oggi, domenica 17 agosto, a Surabaya (Indonesia), alle 14 italiane, andrà in scena la finale della rassegna iridata con l’Italia opposta al Giappone. La Nazionale italiana si giocherà il titolo di categoria per la quarta edizione consecutiva, dopo l’oro del 2021 e gli argenti del 2019 e del 2023. La squadra guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi punta a conquistare la medaglia d’oro e a chiudere in bellezza un torneo in cui ha realizzato un cammino finora quasi perfetto.

Le Azzurrine hanno chiuso il girone al secondo posto, superando Repubblica Ceca, Algeria, Polonia ed Egitto e subendo una sola sconfitta al tie-break contro la Turchia. Successivamente hanno dominato la fase a eliminazione diretta del tabellone, superando per 3-1 le padrone di casa dell’Indonesia, ottenendo un successo per 3-0 sulla Cina nei quarti di finale e netto 3-0 inflitto al Brasile in semifinale.

Italia-Giappone: la finale iridata in diretta streaming

La sfida tra Italia e Giappone si ripete costantemente nei Campionati del Mondo Under 21 degli ultimi anni. Le due nazionali si sono affrontate nella semifinale della scorsa edizione, con l’Italia che vinse 3-0, ma anche nella finale del 2019, dove prevalsero le giapponesi per 3-2, e nella finale per il bronzo del 2015, dove ebbero la meglio le azzurrine per 3-0.

La finale odierna si preannuncia un'altra sfida di grande livello, visto che le Azzurrine hanno giocato in modo impeccabile fino a ora e si troveranno di fronte l’unica squadra ancora imbattuta. La formazione guidata dal coach Hiroyuki Yamaguchi ha vinto tutti i match del girone e poi ha superato Croazia, Turchia e Bulgaria. La finale tra Italia e Giappone sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV.

Le protagoniste attese in campo

In questa finale dei Campionati del Mondo Under 21 in campo ci saranno tanti giovani talenti del volley femminile. In casa Italia i riflettori saranno puntati su Merit Adigwe, che finora ha realizzato centotrentadue punti nel torneo, con il titolo di top scorer in tutte le partite della nostra nazionale.

Lo starting six scelto dal tecnico Gaetano Gagliardi dovrebbe poi essere composto da Helena Sassolini, Nicole Piomboni, Dalila Marchesini, Maria Teresa Bosso, Linda Manfredini e Anna Bardaro come libero, con a disposizione Erika Esposito, Linda Esposito, Adji Astou Ndoye, Emma Magnabosco e Silene Martinelli. Dall’altra parte per il Giappone, le atlete più pericolose saranno Sae Omori, Koyumi Fukumura e Miina Inoue.