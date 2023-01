Su TikTok, nelle ultime settimane, si sta diffondendo tra i giovani un nuovo codice linguistico, tutto orale e basato sulla sostituzione di consonanti e vocali: si chiama Snap. Le sue "regole" di base sono semplici: per indicare una consonante occorre pronunciare una parola che la possiede per iniziale, mentre per sostituire le vocali basta qualche Snap, appunto, e cioè uno o più schiocchi di dita.

Come parlare in Snap

La struttura grammaticale – se così la si può chiamare – del nuovo codice linguistico e già stata resa nota. Merito (anche) di Andrea Maestrelli, concorrente in gara al Grande Fratello Vip che ha scelto lo Snap per comunicare alcuni dettagli scomodi riguardanti la relazione con l'ex compagna Nicole Murgia.

In sintesi, per indicare ogni consonante è necessario pronunciare una frase o una parola che inizia proprio per quella consonante. "Benvenuto" per la lettera B, "che fai?" per la lettera C e così via, cercando di mantenere sempre la mente ben concentrata per trovare le parole tra le parole e i concetti tra le frasi che, a un primo ascolto, potrebbero apparire prive di senso. Le vocali, invece, vengono indicate schioccando le dita una o più volte, a seconda della vocale che si desidera pronunciare: una volta per la A, due per la E, tre per la I, quattro per la 0 e cinque per la U.

Per fare un esempio di facile comprensione, chiunque volesse rispondere in Snap a una tra le più diffuse domande di cortesia e dire che sta "bene", dovrebbe farlo così: "Basta"=B; uno schiocco di dita; "No"=N; uno schiocco di dita.

Proprio attraverso queste indicazioni gli utenti della rete hanno provato a decifrare alcune frasi di Maestrelli, che dietro quegli schiocchi nasconderebbe dei trascorsi di violenza, sia fisica che psicologica, e tradimenti da parte della ex compagna.

Partita la Snap challenge

Fatto il trend, nasce la challenge e cioè la "sfida" tra gli utenti della piattaforma che, in questo caso, prevede schiocchi a suon di musica.

Ovviamente, non poteva mancare il riferimento a un altro elemento virale, sia su TikTok che sui social, e cioè la fortunata serie Mercoledì con Jenna Ortega: lo snap viene spesso associato alla sigla originale della famiglia Addams, ed è su questa "base", famosa in tutto il mondo, che moltissimi tiktoker hanno scelto di scatenare la fantasia e le dita.

Basta digitare "snapchallenge" nella barra di ricerca dell'applicazione per trovarsi di fronte a una lunga serie di video, sia singoli che di coppia o di gruppo, in cui le dita sono protagoniste e schioccano oppure si muovono a ritmo di musica, spesso accompagnate da emoji ad hoc o da sfondi divertenti.