Sony ha annunciato Project Leonardo, un nuovo controller personalizzabile rivolto ai giocatori con disabilità. Il nuovo prodotto, pensato per utenti con disabilità appassionati di videogiochi, è stato annunciato nel corso di una presentazione al CES di Las Vegas, una delle fiere di tecnologia più importanti e famose al mondo. Il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan, parlando del nuovo dispositivo, ha sottolineato come Project Leonardo aiuterà i giocatori con disabilità a giocare più facilmente e comodamente. Il controller è infatti altamente personalizzabile, con un robusto kit di pulsanti e può essere impiegato come controller autonomo o abbinato a un controller DualSense.

Project Leonardo, possibile una configurazione adeguata alla forza e mobilità del giocatore

Attraverso varie conversazioni con esperti di accessibilità, Sony è riuscita a progettare un controller configurabile che funziona in tandem con altri accessori di accessibilità di terze parti e si integra con la console PS5 per aprire nuove modalità di gioco. Project Leonardo è espandibile attraverso quattro porte AUX da 3,5 mm per supportare una varietà di switch esterni e, come accennato, accessori di accessibilità di terze parti.

Ciò consentirà agli utenti di integrare interruttori, pulsanti o stick analogici speciali con il controller. Gli accessori esterni possono essere collegati o disconnessi dinamicamente e ciascuno può essere configurato per agire come qualsiasi altro pulsante.

Similmente all'Xbox Adaptive Controller di Microsoft, lanciato nel 2018 per consentire ai giocatori con disabilità di utilizzare vari metodi di controllo di terze parti con le console Xbox, anche Project Leonardo di Sony può essere utilizzato come controller autonomo o abbinato a controller wireless Project Leonardo o DualSense aggiuntivi.

Il controller può essere posizionato su superfici piane, in modo che i giocatori potranno appoggiarlo su un tavolo o su un vassoio per sedie a rotelle ed interagire con un altro controller DualSense comandato da un amico, familiare o assistente. Può essere fissato a supporti AMPS o treppiedi e può essere orientato a 360 gradi per un uso più confortevole.

I giocatori possono anche programmare l'orientamento nord sugli stick analogici in modo che corrispondano all'orientamento preferito del controller.

"Questi componenti permettono ai giocatori di adottare una configurazione adeguata alla loro forza, mobilità e alle specifiche esigenze fisiche" ha dichiarato Sony sul suo PlayStation Blog. Il processo di personalizzazione su esposto si dispiega anche grazie alla parte software per mezzo di una vasta scelta di opzioni dedicate alla mappatura dei tasti e alla creazione di veri e propri profili.

"Project Leonardo è personalizzabile in base alle proprie esigenze, pertanto non esiste un layout 'corretto" ha concluso Su Morimoto, il designer di Sony Interactive Entertainment che ha guidato la progettazione del nuovo device.