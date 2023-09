Dal 27 al 29 settembre, alle OGR (Officine Grandi Riparazioni) di Torino, Italian Tech - uno dei due hub del Gruppo Gedi - presenterà Italian Tech Week 2023, ITW 2023, la quarta edizione dell'evento italiano per eccellenza dedicato alle innovazioni e alle start-up del settore.

L'altro hub, Italian Tech Academy di Talent Garden, è dedicato ai grandi maestri le cui lezioni interattive saranno svolte attraverso masterclass di 50 minuti ciascuna. Alcune importanti novità di quest'anno sono rappresentate dai format sui fallimenti imprenditoriali, dai panel sul Venture Capital e in particolare dall'importanza dei recenti risultati di fisica quantistica applicati al settore tech descritti da una delle protagoniste.

Fisica, scrittrice, giornalista, performer Gabriella Greison è autrice della keynote dal titolo" Hedy Lamarr, donne e tecnologia" di cui parlerà durante l'evento introduttivo il giorno 27 settembre alle OGR di Torino, sul palco Fucine.

ITW 2023, gli effetti della Seconda Rivoluzione Quantistica su tecnologia e inclusione

La tecnologia da millenni trasforma il nostro mondo e lo trasformerà molto velocemente nei prossimi anni, molto di più di quanto abbia fatto finora. E se a volte è risultato quasi naturale dubitare del progresso tecnologico perché sebbene abbia introdotto delle innovazioni di grande utilità come gli Smartphone al tempo stesso ci ha abituati a dubitare del risvolto della medaglia, ad esempio gli smartphone aumentano lo stress e riducono la capacità di concentrazione.

Nonostante il progresso tecnologico sia naturalmente accompagnato da perplessità, le applicazioni dei recenti studi di fisica al settore tech garantiranno risultati ricchi di speranze per i prossimi 50-100 anni soprattutto per quanto riguarda l'inclusione. La Seconda Rivoluzione Quantistica che stiamo già vivendo ha già iniziato a cambiare il mondo e nei prossimi anni i risultati saranno sorprendenti: scrivere con un battito di ciglia, il teletrasporto, le onde cerebrali faranno muovere cose ad esempio alzare le tapparelle e guidare.

Enormi progressi per la scienza e in particolare per la medicina che potrà migliorare la vita dei disabili.

"La Prima Rivoluzione Quantistica, un secolo fa, e la Seconda Rivoluzione Quantistica che stiamo già vivendo hanno avuto il merito di creare una connessione di tutti a tutto. Ci sono momenti in cui le persone s'incontrano e la storia accelera.

È successo per la nascita della meccanica quantistica, un secolo fa, e in questo periodo sta succedendo di nuovo qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa." Con queste frasi Gabriella Greison parlerà dell'importanza dei recenti risultati di fisica quantistica applicati al progresso tecnologico con particolare riferimento all'innovazione e all'inclusione attraverso la sua keynote dal titolo"Hedy Lamarr, donne e tecnologia".

Lesson Learned e Venture Capital sono alcune importanti novità dell'ITW 2023

Una delle novità di quest'edizione è la testimonianza dei grandi imprenditori che almeno un fallimento alle loro spalle. Con il format " Lesson Learned, i migliori errori della mia vita" alcuni dei protagonisti che racconteranno le proprie difficoltà saranno: Sam Altman, Ceo di Open AI, oggi è un ineguagliabile rappresentante del mondo di ChatGpt, l'intelligenza artificiale generativa che riesce a scrivere come un essere umano e Brian Chesky, co-fonfatore di Airbnb, il portale online che permette di guadagnare dall'affitto della propria abitazione, oggi è uno degli uomini più ricchi del pianeta.

I due imprenditori parleranno del modo in cui hanno superato le avversità legate all'avvio delle loro aziende trasformando il fallimento iniziale delle loro start-up in un elemento di successo diventando in questo modo dei guru del tech. L'altra novità di ITW 2023 è rappresentata dai due panel dedicati al Venture Capital, proposti da Italian Tech Alliance, e strettamente connessi alle conferenze sui fallimenti delle start-up. La crisi dei tecnologici ha avuto come conseguenza una necessaria rielaborazione delle strategie imprenditoriali dei fondi d'investimento. Il primo panel è dedicato alla valutazione degli effetti del decreto che ha disciplinato la legislazione italiana sulle start-up. il secondo panel analizzerà il cambio di paradigma in atto nel Venture Capital e gli effetti sull'economia, su affari e finanza.