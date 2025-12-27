Nel mondo del venture capital, il 2026 si preannuncia come un anno di svolta, segnando il passaggio da una fase impulsiva a una di selezione più rigorosa. L'attenzione degli investitori più importanti offre una guida precisa per i fondatori che puntano a emergere in questo nuovo contesto.

Da visionari a imprenditori “battle‑tested”

James Norman, managing partner di Black Ops VC, descrive un mercato che premia la concretezza operativa. I fondatori che sapranno attrarre capitali non saranno quelli con le demo più spettacolari, ma coloro che avranno una strategia di distribuzione replicabile e un vantaggio proprietario duraturo.

Non solo trazione, ma una “repeatable sales engine” e processi difficili da imitare.

Morgan Blumberg di M13 concorda: i round da seed e Series A/B richiederanno metriche di crescita sostenibili, non solo un'ampia opportunità di mercato. Servirà un'accelerazione chiara, non un hype indimostrato.

Competizione: serve unicità

Dorothy Chang di Flybridge Capital avverte che strumenti come quelli basati sull'AI generativa abbassano la barriera d'ingresso, intensificando la competizione. I fondatori devono puntare su un'idea veramente innovativa, con un posizionamento unico, dati proprietari o reti esclusive.

Shamillah Bankiya di Dawn Capital aggiunge che, per le startup B2B, l'elemento chiave sarà dimostrare il ritorno sugli investimenti (ROI), non solo entusiasmare il cliente: «line of sight to ROI» sarà una priorità.

Regione ed expertise

Allen Taylor (Endeavor Catalyst) sottolinea che i migliori rendimenti in termini di rischio/rendimento si trovano ormai al di fuori della Silicon Valley. Polonia, Turchia, Grecia, America Latina, Medio Oriente e Sud Asia sono mercati emergenti dove i fondatori creano scale-up globali fin da subito. L'investimento VC sta diventando sempre più globale.

James Norman evidenzia il valore di un “high‑context founder”: non basta saper costruire, serve aver maturato esperienza nel settore, conoscerne le dinamiche e avere accesso ai clienti sin dall'inizio.

IPO e liquidità

Norman prevede un disgelo del mercato IPO: i mercati privati hanno sostenuto valutazioni elevate, e ora serve un «reset mechanism» che solo la quotazione può garantire.

I mercati pubblici offrirebbero visibilità, liquidità e la definizione di un nuovo benchmark per il settore.

Blumberg prevede che IPO “mega” (come quelle attese di Anthropic o OpenAI) possano sbloccare il mercato, generando un momentum positivo a cascata. Taylor aggiunge che il 2026 sarà un anno importante per le IPO non solo a New York, ma anche in mercati emergenti come quello saudita (Tadawul), con esempi come Tabby che potrebbero ridefinire il panorama della tech governance.

AI: componente essenziale

Norman osserva come la “curiosità per l’AI” si stia trasformando in domanda di applicazioni scalabili e specifiche. Le startup vincenti non saranno quelle con i modelli più grandi, ma quelle che risolveranno problemi complessi con efficienza.

Blumberg prevede una fase di consolidamento in settori come l'automazione e il marketing: acquisizioni, acqui-hire e chiusure definiranno il panorama. Taylor pronostica che l’AI smetterà di essere considerata un settore a sé stante, diventando un elemento onnipresente in tutte le nuove imprese.

Un venture capital più pragmatico

Il messaggio è chiaro: nel 2026, chi otterrà capitali dovrà dimostrare maturità operativa, un posizionamento unico, un impatto reale e un accesso proattivo ai clienti. Non basteranno visioni audaci, ma sarà necessario guardare oltre l'innovazione fine a sé stessa, offrendo soluzioni sostenibili che crescono con dati e relazioni consolidate.

Il cambiamento è in corso: da una fase speculativa dell’AI e del tech, si entra in una dimensione di disciplina, resilienza e selezione. I fondatori che sapranno affrontare questa sfida saranno la vera avanguardia del 2026.