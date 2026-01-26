L’integrazione di Grokipedia nelle risposte di ChatGPT segna un passaggio significativo nel dibattito sull’affidabilità delle fonti AI. Stando a quanto riportato, GPT‑5.2 ha iniziato a citare Grokipedia — l’enciclopedia generata dall’IA promossa da Elon Musk — in diversi contesti, anche se principalmente su argomenti minori e non ampiamente dibattuti.

L’uso di Grokipedia da parte di ChatGPT

Il report evidenzia che OpenAI non ha escluso Grokipedia come fonte selezionabile. GPT‑5.2 ha fatto riferimento all’enciclopedia di Musk in diverse risposte, principalmente su temi oscuri o controversi.

Non ha invece utilizzato Grokipedia su argomenti sensibili come l’insurrezione del 6 gennaio o la pandemia HIV/AIDS, dove le sue criticità sono ormai note.

Disinformazione e ‘LLM grooming’

Un approfondimento conferma che GPT‑5.2 attinge a Grokipedia anche su temi non comuni, tra cui le dinamiche delle società iraniane e le biografie di storici dell’Olocausto. Gli esperti temono che fonti politicamente orientate come Grokipedia possano incarnare un fenomeno preoccupante, definito “LLM grooming”: una sorta di pulizia dell’ambiente digitale che induce i modelli AI a privilegiare narrazioni distorte o ideologiche. Una volta inglobate, queste informazioni sono difficili da eliminare dalle risposte generate, incrementando il rischio di disinformazione normalizzata.

Implicazioni sull’affidabilità e i bias delle fonti AI

Questa evoluzione solleva domande cruciali sull’affidabilità delle risposte AI. Grokipedia è stata criticata per contenuti con inclinazioni conservative, come l’attribuzione della crisi AIDS alla pornografia o giustificazioni ideologiche della schiavitù. La sua replicabilità, all’indomani del lancio, era stata associata a testi presi parola per parola da Wikipedia, alimentando dubbi sulla validità delle fonti e il rischio di amplificare pregiudizi.

Criticità sistemiche e la trasparenza di OpenAI

OpenAI ha dichiarato che mira a utilizzare “una vasta gamma di fonti pubbliche e punti di vista diversi”, ma non ha fornito dettagli su eventuali filtri o controlli editoriali applicati a Grokipedia.

Questa trasparenza limitata, unita alla natura non democratica di Grokipedia — che non ammette edizione diretta degli utenti e affida tutto all’IA — lascia aperti seri interrogativi sulla governabilità delle fonti nell’ecosistema AI.

AI che autoforaggia narrativi ideologici

Il richiamo di Grokipedia all’interno delle risposte di ChatGPT potrebbe rappresentare uno spaccato del nuovo paradigma di controllo cognitivo algoritmico. Un sistema in cui l’IA apprende dalla sua stessa rappresentazione del mondo, modellata da un individuo come Musk. È ciò che alcuni descrivono come una forma di “ingegneria cognitiva”, che inibisce la pluralità di voci, rischiando di costruire una reale bolla algoritmica.

Strategie di contrasto: audit, trasparenza e pluralismo

Per mitigare i rischi, si impone un rafforzamento di audit indipendenti sui dataset di training e sulle fonti attivate nei modelli LLM. Serve una maggiore trasparenza: sapere se e quando Grokipedia è stata utilizzata, con quale peso e su quali argomenti. Strumenti come filtri ideologici, misure di bilanciamento soggetto-contro soggetto, e pubblicazione delle fonti citate sarebbero passi verso un uso responsabile dell’AI.

In definitiva, l’inclusione di Grokipedia nelle risposte di ChatGPT impone una riflessione urgente: quanto è affidabile un’IA che si alimenta anche di fonti con possibili bias ideologici, e chi stabilisce i limiti di questa fiducia?