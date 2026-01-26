Sunny Sethi, fondatore di HEN Technologies, ha rivoluzionato un settore tradizionalmente statico, quello degli utensili antincendio, introducendo un approccio innovativo che fonde ingegneria avanzata e intelligenza artificiale. In un panorama tecnologico sempre più orientato all’AI, HEN si distingue per l’applicazione di “hardware intelligente” ai sistemi di lotta attiva contro gli incendi, convertendo ogni getto d’acqua in una preziosa fonte di dati.

L’innovazione nei nozzles antincendio

Sethi, ingegnere con un PhD conseguito presso l’University of Akron e una solida esperienza in nanotecnologia, energie solari e semiconduttori, ha fondato HEN nel giugno 2020 nel nord della California.

L’obiettivo primario era sviluppare una bocchetta antincendio capace di spruzzare acqua con un’efficacia fino a tre volte superiore rispetto ai modelli convenzionali, riducendo al contempo il consumo idrico del 67%.

Grazie a studi di fluidodinamica computazionale, parzialmente finanziati dalla National Science Foundation, HEN ha messo a punto getti d’acqua con un controllo preciso delle dimensioni delle gocce e della velocità. Questi getti sono progettati per essere resistenti al vento, assicurando un flusso d’acqua coerente e non disperso. Tale innovazione costituisce il fondamento tecnico-ingegneristico dell’intera piattaforma HEN.

Il nozzle rappresenta solo il primo passo: l’azienda ha ampliato la sua offerta includendo monitor, valvole, irrigatori a soffitto, dispositivi di controllo dello scarico (denominati “Stream IQ”) e sistemi di gestione del flusso.

La solidità del portafoglio di proprietà intellettuale è testimoniata da sei brevetti già concessi, a fronte di venti domande in fase di valutazione.

Dall’hardware ai dati: la strategia AI di HEN

La vera svolta strategica di HEN risiede nella capacità di trasformare l’hardware antincendio in un sistema di raccolta dati. I sensori integrati nei dispositivi HEN monitorano parametri cruciali come la pressione, la portata e la temperatura. Questi dati, acquisiti in tempo reale, vengono analizzati da algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare le operazioni antincendio, prevedere scenari e migliorare l’efficienza complessiva.

L’obiettivo è creare un ecosistema in cui ogni componente del sistema antincendio contribuisca attivamente alla sicurezza, fornendo informazioni utili per interventi più rapidi, mirati ed efficaci. La visione di Sethi è quella di rendere l’industria antincendio più intelligente e reattiva, sfruttando il potenziale dei dati per affrontare sfide sempre più complesse.