Al CES 2026, Google ha annunciato un significativo ampliamento delle capacità dell’assistente AI Gemini su Google TV, con funzioni pensate per rendere l’esperienza televisiva più intuitiva, visiva e personalizzata. L’estensione dei servizi Gemini promette di trasformare il televisore in un hub interattivo, capace di rispondere in linguaggio naturale, offrire contenuti visivi avanzati e semplificare le impostazioni via comando vocale.

Deep dive narrativi e interattivi

Tra le principali novità, Google ha introdotto i “deep dive”, ovvero panoramiche interattive e narrate su argomenti scelti dagli utenti.

Alla richiesta di approfondire un tema, Gemini per Google TV offre una presentazione visiva accompagnata da narrazione e la possibilità di fare domande successive per esplorare il tema in modo dinamico e coinvolgente. Questa funzione reinventa il modo di usare il televisore: non solo intrattenimento, ma anche apprendimento su schermo gigante. Tale innovazione evidenzia come Gemini estenda le sue potenzialità dialogiche ai contenuti educativi e informativi.

Personalizzazione di foto e video

Un’altra funzione avanzata permette di interfacciarsi con la propria libreria Google Photos direttamente dalla TV: gli utenti potranno cercare immagini o video specifici e applicare effetti artistici per creare slideshow cinematografici delle proprie memorie.

Gemini, dunque, non si limita a trovare contenuti, ma li trasforma in formato creativo, offrendo nuove modalità di fruizione dei ricordi personali.

Interfaccia visiva e aggiornamenti in tempo reale

Rispetto alle risposte testuali tradizionali, Gemini su TV risponde alle query con un framework visivamente ricco che adatta l’output all’interrogazione, mescolando testo, immagini, clip video contestuali e – dove rilevante – aggiornamenti in tempo reale (per esempio sugli eventi sportivi). L’esperienza risulta più immersiva e dinamica, armonizzando contenuto e forma sul grande schermo.

Controllo vocale delle impostazioni

Una delle funzionalità più pratiche è la possibilità di regolare le impostazioni del TV tramite comandi vocali.

Frasi come “lo schermo è troppo scuro” o “non sento i dialoghi” attivano automaticamente le regolazioni audio o video pertinenti, senza interrompere la visione. Questo approccio evita l’uso dei menù tradizionali e rende l’esperienza più fluida.

Disponibilità e dispositivi supportati

Le nuove funzioni richiederanno dispositivi con Android TV OS 14 o superiore, una connessione internet attiva e un account Google; non tutte le lingue, nazioni o modelli saranno supportati al lancio. Google ha annunciato che le novità arriveranno prima su alcuni modelli TCL e, nelle settimane o mesi successivi, si estenderanno ad altri device compatibili.

L'ecosistema delle AI TV

Questi annunci giungono in un contesto dove Google non è l’unico ad innovare: ad esempio, Samsung ha scelto di integrare Gemini anche nei suoi elettrodomestici, come frigoriferi e cantinette smart, mostrando come l’AI possa estendersi al cuore della casa.

Tuttavia, l’approccio di Google resta fortemente incentrato sulla fruizione visiva e conversazionale, ridefinendo l’esperienza di intrattenimento più che il concetto di interazione con dispositivi smart.

Su YouTube, la comparsa dei comandi vocali avanzati e di deep dive narrativi rappresenta una svolta: l’AI non solo suggerisce, ma racconta, spiega e adatta l’esperienza all’utente e al contesto familiare. Questo approccio riflette una maturazione dell’intelligenza artificiale conversazionale nel campo dei media digitali.

Nel complesso, le nuove feature di Gemini su Google TV presentate al CES 2026 suggeriscono un futuro in cui l’assistente AI non è più semplicemente un supporto vocale, ma diventa un interlocutore visivo, educativo e creativo, capace di reinventare il ruolo del televisore nella casa.

Questa evoluzione rappresenta un passo significativo verso una fruizione televisiva più personale, immersiva e dinamica, restituendo centralità al televisore come piattaforma di dialogo e scoperta.