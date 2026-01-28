Google potenzia il suo modello di intelligenza artificiale Gemini, estendendone le funzionalità per includere la preparazione al JEE (Joint Entrance Examination), la selezione ingegneristica più ambita in India. L'innovazione, anticipata da TechCrunch il 28 gennaio 2026, prevede l'integrazione di test completi simulati all'interno dell'app Gemini. Questi test offriranno domande validate da agenzie educative indiane di rilievo, quali PhysicsWallah e Careers360, fornendo riscontri immediati e piani di studio personalizzati basati sulle performance degli studenti.

L'offerta si estende inoltre alla modalità AI Mode nella Ricerca Google, arricchita da strumenti come Canvas. Parallelamente, sono previste iniziative dedicate a docenti e istituzioni pubbliche, supportate da Google.org e dal Ministero indiano delle Politiche aziendali e Formazione professionale. L'obiettivo primario è potenziare l'AI strutturata per l'apprendimento, andando oltre il semplice accesso rapido alle risposte.

Dal SAT al JEE: un’espansione strategica

Questa mossa segue di pochi giorni l'implementazione di test simulati SAT all'interno di Gemini, realizzati in collaborazione con The Princeton Review. Anche in quell'occasione, Google aveva previsto feedback immediati e spiegazioni dettagliate per le risposte errate, unitamente a piani di studio individualizzati.

Queste funzionalità hanno rappresentato un importante passo preparatorio per l'espansione sul mercato indiano e per l'integrazione in esami nazionali strategici per le aspirazioni universitarie locali.

Impatto e valore aggiunto per gli studenti indiani

Il JEE è riconosciuto come uno degli esami di ammissione più complessi a livello globale, con milioni di candidati che vi partecipano annualmente. L'inclusione di test simulati, corredati da contenuti verificati e feedback personalizzati, eleva Gemini a piattaforma di notevole valore. Ciò è particolarmente significativo in un contesto dove la preparazione di qualità è spesso legata a tutor costosi o a corsi intensivi esclusivi. La disponibilità dell'app e l'integrazione nella Ricerca Google ampliano l'accessibilità, con un potenziale impatto sociale di vasta portata.

Supporto agli educatori e al sistema educativo

Oltre al prodotto destinato agli studenti, Google ha annunciato collaborazioni strategiche con il governo indiano e il Wadhwani AI, tramite Google.org, con un investimento significativo di circa 850 milioni di rupie (approssimativamente 10 milioni di dollari). L'iniziativa mira a integrare l'AI nei sistemi nazionali di istruzione vocazionale e universitaria, fornendo agli insegnanti strumenti per la progettazione delle lezioni e alleggerendo il carico amministrativo. L'ambizioso obiettivo è raggiungere 75 milioni di studenti, 1,8 milioni di educatori e un milione di professionisti all'inizio carriera entro la fine del 2027.

Trend globali e adattamento ai bisogni locali

Il potenziamento di Gemini in ambito educativo riflette un trend globale: i modelli linguistici si stanno evolvendo da semplici strumenti conversazionali a veri e propri tutor intelligenti, capaci di guidare il ragionamento e la comprensione, andando oltre la mera fornitura di risposte. In India, questa trasformazione trova un terreno particolarmente fertile: oltre 2 milioni di studenti accedono già gratuitamente a Gemini Pro, e il formato multilingue e interattivo si adatta efficacemente alle esigenze locali. L'aggiunta del JEE si configura quindi come una naturale evoluzione di una strategia già consolidata e attentamente contestualizzata sul territorio indiano.

Con questa evoluzione, Gemini si posiziona sempre più come una piattaforma educativa strutturata, in grado di integrare AI conversazionale, strumenti personalizzati e collaborazione istituzionale su larga scala. L'approccio non intende sostituire l'istruzione formale, ma affiancarla, potenziandone l'inclusività e la qualità.