Snap compie un passo significativo nel settore della realtà aumentata: il 28 gennaio 2026 la società ha annunciato la creazione di una nuova controllata, Specs Inc., interamente dedicata allo sviluppo dei suoi occhiali AR consumer, chiamati Specs. Si tratta di un’iniziativa che segna un’evoluzione nella strategia di Snap, già proiettata verso un rilancio significativo del proprio hardware indossabile.

Una separazione mirata allo sviluppo

La nuova società è stata istituita con l’obiettivo di garantire “maggiore focalizzazione operativa e allineamento” alle esigenze progettuali e di go-to-market del dispositivo.

In termini pratici, ciò significa una governance, budget e roadmap dedicati, distaccati dal core business di Snap: Snapchat, social media e advertising.

Un ritorno su lunga data verso il mercato hardware

Il progetto Specs non nasce oggi: Snap lavora su questi occhiali da oltre un decennio, con tentativi consumer fin dal 2016. Tuttavia, dopo l’ultima vendita al pubblico nel 2018, gli anni recenti sono stati caratterizzati dallo sviluppo rivolto a una platea limitata di sviluppatori. La quinta generazione, commercializzata tra il 2024 e il 2025 come kit per developer, ha permesso di testare tecnologie come display a guida d’onda, hand tracking e Snap OS. Ora l’obiettivo è il consumo di massa.

Verso un debutto consumer nel 2026

Specs è la versione definitiva rivolta al consumatore: occhiali AR ultraleggeri, standalone, con visori trasparenti e sistema operativo dedicato in grado di diffondere esperienze digitali nel mondo reale. Lo sviluppo è avvenuto in parallelo a una serie di aggiornamenti software, tra cui Snap OS 2.0, che introduce browser nativo, supporto WebXR, widget e una UI ottimizzata per la navigazione immersiva.

Competizione con i big dell’AR

Il timing è cruciale. Snap punta a superare Meta e Apple, che hanno piani simili ma con lanci previsti nei prossimi anni, Meta nel 2027 e Apple verosimilmente più avanti. Inoltre, Snap sta già costruendo l’ecosistema attorno a Lens Studio, Snap OS e Snap Cloud, affinché gli sviluppatori possano creare contenuti AR, app AI e monetizzazioni in vista dell’arrivo di Specs.

Lo step strategico verso computing indossabile

La costituzione di Specs Inc. non è un movimento marginale, ma una dichiarazione d’intenti. Con questa mossa, Snap si pone da protagonista nella futura “era del computing umano-centrico”, come definito dal CEO Evan Spiegel. Non è solo l’evoluzione di un prodotto ma di una filosofia: integrare software, design hardware e comunità di sviluppatori in un’offerta coerente e dedicata, pronta per conquistare il mercato consumer.

Rimane da chiarire il prezzo, la strategia di vendita al dettaglio e l’aspetto normativo di diffusione: sarà quello che determinerà il successo reale di Specs.