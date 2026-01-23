LiveKit, startup fondata nel 2021 da Russ d’Sa e David Zhao, ha annunciato un nuovo round di finanziamento da 100 milioni di dollari, portando la sua valutazione a 1 miliardo di dollari e entrando nel club degli "unicorn".

Il round di Serie C è stato guidato da Index Ventures, con la partecipazione di investitori come Altimeter Capital Management, Hanabi Capital e Redpoint Ventures, oltre all’ingresso di Salesforce Ventures.

LiveKit si distingue per il suo stack open source e per l’infrastruttura media real-time (WebRTC-based) a bassissima latenza, che alimenta in tempo reale audio e video nelle applicazioni AI.

Il suo potenziale ha attratto clienti di spicco come OpenAI (ChatGPT Voice Mode), xAI, Salesforce e Tesla, oltre a servizi critici come operatori 911 e provider per la salute mentale.

La transizione da open source a infrastruttura cloud enterprise

Il modello di business di LiveKit è nato dall’osservazione dei fondatori: un progetto gratis per sviluppatori si è trasformato in richiesta crescente da parte di grandi aziende per una versione gestita in cloud con SLA e affidabilità industriale. Questo cambio di paradigma ha fatto decollare la startup nel contesto dell'accelerazione della Voice AI.

Nel round di Serie B, la startup aveva raccolto 45 milioni di dollari a una valutazione di 345 milioni, guidato da Altimeter Capital con il supporto di Redpoint e Hanabi, per un totale raccolto fino ad allora pari a 83 milioni.

Un’infrastruttura per l’era Voice‑First

Secondo LiveKit, la voce è l’interfaccia più naturale per gli esseri umani e l’azienda intende rendere possibile questa interazione con i computer in tempo reale. L’infrastruttura include un edge network con latenza sub‑100 ms, un framework agent per integrare AI in stanze audio/video e SDK per sviluppare su web, mobile e ambienti come Flutter o Unity.

La reputazione di infrastruttura affidabile è testimoniata dalla clientela: oltre a fornire ChatGPT Voice Mode, la startup serve centinaia di migliaia di sviluppatori e team aziendali, supportando chiamate a bassa latenza in settori come supporto clienti, educazione, sanità, retail e robotica.

Trend e posizionamento nel mercato AI

Il finanziamento arriva in un momento in cui le aziende tech globali spingono sulla Voice AI come interfaccia principale. Come sottolineato da un investitore di Index Ventures, LiveKit sta costruendo “uno dei layer infrastrutturali più importanti nello stack AI”, poiché gli agenti vocali cominciano a operare come prima linea di interazione nei call center e nei workflow.

Il round arriva meno di un anno dopo la Serie B, mostrando una crescita rapida e una fiducia crescente degli investitori nel ruolo strategico di LiveKit. I numeri raccontano l’efficacia del modello e del momento di mercato in cui l’azienda si muove.

In confronto, altre startup AI continuano a galleggiare a valutazioni elevate ma più diffuse: ElevenLabs, per esempio, ha oltrepassato i 330 milioni di dollari in ARR e punta a una valutazione di 11 miliardi.

Impatto sull’ecosistema tecnologico

LiveKit consolida la sua posizione come fornitore neutrale e accessibile per real-time media AI. Il suo stack open source e il servizio cloud abbassano la barriera di adozione per aziende e startup che intendono offrire esperienze voice-first avanzate.

La capacità di garantire qualità, scalabilità e bassa latenza apre scenari in vari settori: assistenti vocali, telesoccorso, education on-demand, automazione call center, robotica interattiva. LiveKit, con 200.000 sviluppatori attivi, è già parte integrante di questa evoluzione.

In un panorama dove le interfacce vocali diventano mainstream, l’attenzione si sposta dalle sole API LLM agli strati sottostanti che abilitano l'interazione in tempo reale.

LiveKit, con questo finanziamento e il network costruito fino a oggi, si candida come infrastruttura di riferimento.

Il round da 100 milioni di dollari è un'accelerazione per espandere compute, storage e servizi di rete a supporto di AI voice e computer vision-driven interfaces.

LiveKit non è più soltanto un framework: è un’infrastruttura centrale per il futuro dell’interazione tra umani e sistemi intelligenti. Seguono sviluppi importanti, tra cui l’espansione del suo edge network globale e l’integrazione in nuovi verticali applicativi.

In prospettiva, il successo di LiveKit mostra quanto l’AI stia ridefinendo non solo i modelli di interazione, ma anche le architetture di backend che li rendono possibili, aprendo strada a un nuovo ecosistema di agenti vocali onnipresenti, affidabili e scalabili.