Cyera, startup specializzata nella data security, continua la sua crescita: l'8 gennaio 2026 ha annunciato un round di finanziamento di Serie F da 400 milioni di dollari. Questa operazione porta la valutazione dell'azienda a 9 miliardi, un traguardo raggiunto a soli sei mesi dalla precedente valutazione di 6 miliardi con il round da 540 milioni di dollari.

Un'espansione notevole

Il nuovo finanziamento, guidato da fondi gestiti da Blackstone e con la partecipazione di investitori già presenti come Accel, Coatue, Lightspeed, Redpoint, Sapphire e Sequoia, porta il totale raccolto da Cyera a oltre 1,7 miliardi di dollari.

In meno di un anno, la valutazione della società è triplicata: da 3 miliardi nel novembre 2024, a 6 miliardi nel giugno 2025, fino agli attuali 9 miliardi di dollari.

Il ruolo chiave dell'AI

Questo incremento di valore riflette l'importanza crescente della protezione dei dati nell'era dell'AI. Cyera offre soluzioni di data security posture management, mappando i dati sensibili nei sistemi cloud e database, monitorando l'utilizzo da parte di persone e applicazioni e individuando le vulnerabilità. L'espansione dell'AI aziendale ha aumentato sia il volume dei dati che la superficie di rischio, favorendo l'adozione delle piattaforme di Cyera: un quinto delle aziende Fortune 500 è cliente e il suo fatturato è triplicato nell'ultimo anno.

Strategia e crescita

Secondo CRN, Cyera punta a rafforzare il canale partner nel 2026. Steve Rog, nuovo Chief Revenue Officer, ha espresso l'intenzione di affidarsi al canale per il 100% del business, compresi i partner MSP (Managed Service Provider). Il capitale appena acquisito sosterrà lo sviluppo del prodotto, l'espansione a livello globale e accordi strategici.

Dati di mercato

Dopo una Serie C da 300 milioni a metà 2024, che aveva portato la valutazione a 1,4 miliardi di dollari, la crescita di Cyera è stata rapida. Il round Serie E di giugno 2025 l'ha portata a 6 miliardi di dollari con 540 milioni raccolti. In soli 18 mesi, la clientela Fortune 500 è aumentata del 353%, l'azienda è presente in 10 paesi e il numero di dipendenti è quasi raddoppiato, raggiungendo circa 800 unità.

Questo scenario conferma la validità della tecnologia sviluppata da Cyera e la fiducia degli investitori nella data security come elemento cruciale per l'adozione responsabile dell'AI.

Cyera si sta posizionando come uno dei principali protagonisti nel mercato AI-driven della data security. Grazie a una crescita significativa e a una strategia di espansione ben definita, la startup punta a ridefinire il modello di sicurezza dei dati aziendali nell'era digitale.