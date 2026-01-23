General Motors ha annunciato una riorganizzazione della sua rete produttiva. La produzione del nuovo Chevy Bolt EV, assemblato presso lo stabilimento Fairfax in Kansas, si concluderà intorno alla fine del 2027. Contestualmente, il SUV compatto Buick Envision, finora importato dalla Cina, verrà prodotto nello stesso impianto a partire dal 2028.

Decisione strategica tra tariffe e reshoring

La scelta riflette un contesto economico segnato dalle tariffe del 25% sulle auto importate dalla Cina, implementate durante l’amministrazione Trump, che hanno reso poco sostenibile l’importazione del Buick Envision.

GM ha dunque deciso di rafforzare la sua domestic manufacturing footprint e sostenere l’occupazione negli Stati Uniti.

Il trasferimento della produzione del Buick Envision a Kansas City avrà inizio nel 2028 e l’impianto sarà ottimizzato per veicoli a combustione e crossover di fascia media.

Fine (prevista) del Bolt EV

Il secondo capitolo del Bolt EV, presentato lo scorso ottobre e dotato di batteria LFP, porta fino a 255 miglia di autonomia, ricarica rapida a 150 kW e porta NACS, è stato immesso sul mercato con prezzo sotto i 30.000 USD. Tuttavia, GM aveva fin dall’inizio definito quel modello come “a tiratura limitata” e ora conferma che la produzione terminerà quando prenderanno il via altri modelli dedicati, come il Buick Envision e poi il Chevrolet Equinox a motore termico.

Impatto sull’impianto Fairfax

Lo stabilimento di Fairfax, situato a Kansas City (Kansas), è storicamente protagonista della produzione di modelli come Chevrolet Malibu. Ora è destinato a diventare fulcro della produzione di veicoli Chevrolet e altri brand, soprattutto crossover termici. Il Bolt sarà solo una parentesi, mentre Equinox arriverà a metà 2027 e il Buick Envision nel 2028.

L’UAW Local 31 ha accolto la decisione come un’opportunità per rafforzare l’occupazione locale e valorizzare le competenze degli operai americani.

Interrogativi sulla strategia EV

Da un lato, la scelta ha senso economico: evita penalità tariffarie e risponde alle pressioni politiche per il reshoring. Dall’altro, pone interrogativi sulla strategia EV di GM: nonostante l’impegno dichiarato per veicoli elettrici a basso costo, il ritiro del Bolt potrebbe lasciare spazio a modelli più costosi e meno accessibili, almeno fino all’arrivo di una nuova generazione di EV prodotti in USA.

In sintesi, GM imposta una transizione graduale ma netta: la breve rinascita del Bolt EV serve da ponte temporaneo verso un futuro di produzione intestata al mercato interno, con un mix di ICE e, auspicabilmente, una nuova era elettrica made in USA.