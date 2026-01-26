Dopo mesi di attesa, Apple si appresta a svelare una versione di Siri potenziata dall’intelligenza artificiale Gemini di Google nella seconda metà di febbraio 2026. La notizia, anticipata da fonti autorevoli, coincide con la conferma ufficiale della partnership tra Apple e Google, un’alleanza destinata a rivoluzionare la strategia AI del colosso di Cupertino.

Contesto e partnership strategica

A gennaio 2026, Apple ha confermato che i suoi modelli di base (Apple Foundation Models) sfrutteranno la tecnologia di Gemini e l’infrastruttura cloud di Google, nell’ambito di una collaborazione pluriennale.

Questo accordo permetterà a Siri e ad altri strumenti di Apple Intelligence di beneficiare delle avanzate capacità linguistiche di Gemini, mantenendo al contempo un forte accento sulla privacy gestita dall’ecosistema Apple. Apple e Google hanno dichiarato congiuntamente: “Dopo un’attenta valutazione, abbiamo determinato che la tecnologia di Google fornisce la base più capace…”

Questa strategia segna un cambiamento significativo rispetto al passato, quando Apple puntava su un’integrazione più profonda tra hardware, software e modelli proprietari. L’accordo con Google apre a un nuovo modello, in cui l’intelligenza artificiale esterna viene adottata come pilastro essenziale dell’offerta, ma incapsulata nell’esperienza utente Apple.

Fonti giornalistiche hanno riportato la pressione a integrare Gemini senza compromettere l’interfaccia e la privacy utente.

Quando arriverà e a chi sarà destinata

Secondo le indiscrezioni, il nuovo Siri sarà presentato nella seconda metà di febbraio. La novità arriverà con iOS 26.4: la versione beta sarà disponibile già in febbraio, mentre il rilascio pubblico è atteso per marzo o inizio aprile. La distribuzione sarà riservata agli utenti con iPhone 15 Pro o modelli successivi, considerati sufficientemente potenti per sostenere le funzionalità avanzate della nuova AI.

Funzionalità attese nella nuova Siri

La nuova Siri, basata su Gemini, promette diverse innovazioni rilevanti. Tra le funzioni anticipate troviamo:

Migliori capacità conversazionali e risposte più articolate su domande di conoscenza generale.

Capacità narrative e di supporto emotivo.

Abilitazione a completare compiti complessi come prenotazioni di viaggio o la creazione di documenti tramite Notes.

Maggiore consapevolezza contestuale tramite dati personali e contenuto visualizzato sullo schermo.

Integrazione tra app per una navigazione assistita tra Mail, Messaggi, Calendario, ecc.

Ulteriori funzionalità, previste per iOS 27 e la WWDC di giugno, includono la memoria delle conversazioni e suggerimenti proattivi basati sull’attività e il calendario.

Siri sarà così progettata per essere un assistente centrale e contestualmente intelligente, superando l’attuale staticità algoritmica.

Impatto e prospettive future

Il debutto di una Siri basata su Gemini rappresenta uno dei passaggi più significativi nella storia dell’assistente vocale di Apple. Il salto verso un’AI più conversazionale e personalizzata la pone sullo stesso piano di protagonisti come ChatGPT, ma all’interno di un’esperienza nativa e integrata. Questo passo segnala la volontà di Apple di mantenere la competitività nel panorama emergente dell’AI assistenziale, pur evitando dipendenze pubbliche o interfacce focalizzate su Google.

Guardando al futuro, iOS 27 punta a trasformare Siri in un chatbot auto-sufficiente, potenzialmente in esecuzione sui server Google, ma trasparente nell’interfaccia utente Apple.

Questo rappresenta un esempio di come Cupertino intenda mantenere il controllo sull’esperienza utente pur abbracciando l’AI esterna.

È probabile che l’annuncio di febbraio comprenda anche una dimostrazione mirata, forse in un briefing riservato o in una presentazione digitale, evitando eventi di massa. Ciò consentirebbe ad Apple di gestire con cura la narrativa tecnologica e le aspettative dei media.

In definitiva, Siri potenziata da Gemini appare come l’elemento chiave della nuova strategia AI di Apple: una combinazione tra potenziale generativo avanzato, contestualità operativa e salvaguardia della privacy, inserita senza soluzione di continuità nell’ecosistema iOS e macOS. La “rivoluzione del 2026” di Siri è ormai alle porte e potrebbe ridisegnare i confini dell’assistenza vocale intelligente.

Il futuro di Siri comincia a partire da febbraio, quando la versione beta farà il suo debutto e inizierà la sua trasformazione definitiva.