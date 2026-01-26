Il 25 gennaio 2026, TechCrunch ha dedicato un profilo approfondito a Bending Spoons, la società tecnologica milanese che ha guadagnato risonanza globale attraverso acquisizioni strategiche multimilionarie e un approccio gestionale focalizzato sull'efficienza e la rapida trasformazione dei prodotti digitali acquisiti.

Un modello di crescita basato su acquisizioni seriali

Bending Spoons si descrive come un'azienda che “acquisisce e trasforma business digitali”. Questo modello prevede il potenziamento dei prodotti esistenti, l'ottimizzazione tecnologica e monetaria, e la ristrutturazione dei team post-acquisizione.

Con una forza lavoro di 400-500 dipendenti, internamente definiti “Spooners”, l'azienda opera con discrezione, emergendo nel dibattito pubblico principalmente in occasione di annunci di operazioni significative o ristrutturazioni importanti.

Portfolio di marchi e operazioni chiave

A partire dal 2022, Bending Spoons ha realizzato una serie di acquisizioni di rilievo nel settore SaaS e delle app mobili. Tra queste figurano FiLMiC, Evernote, Meetup, StreamYard, Issuu, WeTransfer, Brightcove, Komoot, Harvest, MileIQ, Vimeo, e più recentemente AOL ed Eventbrite. Spesso, queste acquisizioni sono state seguite da riduzioni del personale: Evernote, WeTransfer e Vimeo hanno visto significativi tagli ai propri team, e anche FiLMiC ha registrato il licenziamento dell'intero staff originario.

L'acquisizione di AOL: un brand storico nel mirino

Nell'ottobre 2025, Bending Spoons ha finalizzato l'accordo per l'acquisizione di AOL da Yahoo, finanziando l'operazione con un debito di 2,8 miliardi di dollari. L'acquisizione riguarda un brand che conta ancora 8 milioni di utenti attivi giornalieri e circa 30 milioni mensili, posizionandosi come uno dei principali provider di email a livello mondiale. Il CEO Luca Ferrari ha sottolineato la “solidità dimostrata nel tempo” da AOL, annunciando l'intenzione di Bending Spoons di “investire significativamente” per rilanciarne il potenziale, ribadendo che l'azienda non ha mai rivenduto alcun business acquisito.

Un decacorno tecnologico italiano con ambizioni globali

Grazie al suo aggressivo modello di acquisizione e all'efficacia nell'ottimizzare l'efficienza operativa dei prodotti acquistati, Bending Spoons si è affermata come uno dei pochi decacorn europei, con una valutazione superiore ai 10 miliardi di dollari. Il finanziamento aggiuntivo del 2025 ha sostenuto l'acquisizione di AOL e altre operazioni.

Impatto e dinamiche di trasformazione

Il metodo “acquire and transform” comporta cambiamenti strutturali profondi, tra cui ristrutturazioni organizzative, ridefinizione delle strategie di monetizzazione e modernizzazione tecnologica. Il caso Vimeo, concluso nell'ultima parte del 2025, ne è un esempio emblematico: pochi mesi dopo l'acquisizione, la società è stata interessata da un'ondata di licenziamenti, che ha coinvolto anche interi team strategici.

Perché seguire Bending Spoons

La progressiva espansione del portafoglio dell'azienda, che include nomi iconici come AOL e Vimeo, evidenzia la sua strategia di rilancio di brand digitali affermati. L'approccio integrato, che combina ingegneria, accelerazione di prodotto e ottimizzazione strutturale, rende Bending Spoons un attore chiave da osservare per comprendere le tendenze emergenti nel consolidamento del settore tecnologico europeo.

Bending Spoons rappresenta una formula non convenzionale: una società privata italiana che si è imposta come piattaforma globale per il rilancio digitale, impiegando risorse significative e una visione audace a lungo termine.

In assenza di dichiarazioni altisonanti, resta da valutare se l'equilibrio tra efficienza, trasformazione e cura dei brand garantirà una crescita sostenibile e duratura per i marchi nel suo portafoglio.