Bluesky ha finalmente risposto alle richieste della sua community: dal 9 febbraio 2026 è disponibile la funzione Drafts, attesissima per completare le funzionalità di base di un social moderno.

Un tassello fondamentale nel mosaico delle funzionalità essenziali

Come evidenzia TechCrunch, Bluesky ha finalmente implementato i drafts: gli utenti possono ora comporre post, salvarli e riprenderli in un secondo momento tramite un pulsante dedicato nella barra superiore del composer. Una caratteristica già presente da tempo su piattaforme come X e Threads, ma mancata fino a oggi sul social fondato da Jack Dorsey.

Obiettivo: consolidare i fondamentali prima di espandere

Questa mossa si inserisce all’interno di una roadmap più ampia presentata da Bluesky a fine gennaio. Tra i principali obiettivi per il 2026, la piattaforma punta a migliorare il feed Discover, affinare le raccomandazioni “chi seguire” e rendere l’esperienza di utilizzo più coinvolgente e in tempo reale.

Numeri e contesto attuale

Lanciata al pubblico nei primi mesi del 2024, Bluesky ha raggiunto oltre 42 milioni di utenti secondo i dati dell’API dedicata agli sviluppatori. La funzione drafts va quindi ad arricchire una piattaforma in rapida crescita, pur ancora in ritardo rispetto ai concorrenti su fronti imprescindibili come account privati o upload di video più lunghi.

Perché i drafts contano davvero

L’introduzione dei drafts rappresenta un passo concreto verso un’app più matura e orientata ai bisogni reali degli utenti. Salvare un post in bozza, perfezionarlo e pubblicarlo in un secondo momento è essenziale per la qualità dei contenuti e per l’uso quotidiano. Avere questa feature nativa riduce la dipendenza da strumenti terzi, spesso necessari fino a ieri.

Il futuro secondo Bluesky

Il lancio dei drafts conferma l’intenzione di Bluesky di consolidare prima le basi. Il 2026 sarà un anno chiave per rendere l’esperienza più fluida e coinvolgente, a partire dal raffinamento degli algoritmi del feed fino a funzionalità “live” in grado di stimolare l’interazione in tempo reale durante eventi rilevanti.

La disponibilità della funzione Drafts è dunque un segno tangibile della maturazione della piattaforma: non un elemento secondario, ma un tassello che pone le fondamenta per sviluppi futuri più ambiziosi e centrati sull’utente.