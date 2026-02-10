Il CEO di Databricks, Ali Ghodsi, ha recentemente acceso un dibattito sul futuro del modello Software-as-a-Service (SaaS), affermando che, sebbene non sia ancora morto, l'intelligenza artificiale (AI) potrebbe renderlo presto irrilevante. Questa prospettiva emerge mentre Databricks registra una crescita significativa, con un run rate di ricavi di 5,4 miliardi di dollari e una crescita annua del 65%, di cui oltre 1,4 miliardi provengono da prodotti AI, confermando il ruolo centrale dell'intelligenza artificiale nella strategia aziendale.

L'AI come motore di crescita del SaaS

Ghodsi chiarisce che l'AI non mira ad affossare il SaaS, ma piuttosto ad aumentarne l'utilizzo attraverso una profonda trasformazione dell'interfaccia utente. Strumenti come Genie, l'interfaccia di Databricks basata su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), consentono di interagire con i dati tramite linguaggio naturale. Questa evoluzione semplifica l'accesso alle funzionalità, permettendo, ad esempio, di indagare sulle cause di un aumento nell'utilizzo della warehouse. Tale interazione ridefinisce l'esperienza utente, indebolendo il tradizionale vantaggio competitivo delle piattaforme SaaS, storicamente legato alla complessità e alla specificità delle loro interfacce.

Lakebase: il database per agenti AI

Databricks introduce Lakebase, un database specificamente progettato per l'interazione con agenti AI. Nei suoi primi otto mesi di commercializzazione, Lakebase ha generato ricavi doppi rispetto alla versione data warehouse tradizionale nello stesso arco temporale. Questo risultato, seppur paragonato alla crescita rapida di un bambino, segnala una risposta concreta e promettente alle mutate esigenze del mercato e all'evoluzione tecnologica.

L'AI: l'architetto invisibile del futuro SaaS

Secondo Ghodsi, le interfacce utente tradizionali, che hanno richiesto a milioni di professionisti di acquisire competenze specifiche su piattaforme come Salesforce o SAP, rischiano di perdere rilevanza.

L'AI potrebbe rendere queste applicazioni "invisibili come la rete idrica", spostando il focus dai clic e dai moduli ai dati e alla capacità degli agenti di gestirli autonomamente. L'interazione con il software diventerà più fluida e intuitiva, integrata nei flussi di lavoro quotidiani.

La rivoluzione nella creazione dei database

Un report di Forbes evidenzia una trasformazione radicale nella creazione dei database: l'80% di essi è ora generato da agenti AI, così come il 97% degli ambienti di test e sviluppo. Questa tendenza, invertita rispetto a soli due anni fa, indica uno spostamento verso un'infrastruttura software sempre più automatizzata. Il modello Databricks, con Lakebase al suo centro, è progettato per rispondere a questa esigenza di velocità, scalabilità e automazione garantite dall'AI.

Strategia finanziaria per un futuro incerto

Nonostante la sua forte espansione e il posizionamento strategico nel settore AI, Databricks non ha in programma imminenti offerte pubbliche iniziali (IPO) o nuovi round di finanziamento. Il CEO sottolinea l'importanza di una solida capitalizzazione per navigare potenziali turbolenze di mercato. Analogamente a quanto accaduto nel 2022, l'azienda punta a mantenere robuste riserve finanziarie per assicurare stabilità e flessibilità operativa.

In conclusione, il SaaS non è destinato a scomparire, ma dovrà necessariamente reinventarsi. Con l'interfaccia che evolve verso il linguaggio naturale, il vantaggio competitivo si sposta sotto la superficie: nei dati, negli agenti AI e nelle architetture AI-native.

Databricks sta investendo in questo futuro, sviluppando tecnologie per orchestrare processi autonomi, scalabili e guidati dall'AI. Le applicazioni tradizionali persisteranno, ma il mondo del software si concentrerà sempre più sugli algoritmi e sull'automazione intelligente.