Waymo compie un passo cruciale verso l’introduzione del suo servizio di robotaxi a Nashville, avendo rimosso il conducente di sicurezza umano dai veicoli di test. Questo segna l’avvicinamento alla fase finale prima del lancio commerciale, previsto per quest’anno in collaborazione con Lyft.

I test, già in corso da mesi nella capitale del Tennessee, vedranno inizialmente Waymo gestire le corse tramite la propria applicazione. Successivamente, i veicoli saranno accessibili anche attraverso l’app di Lyft, che si occuperà della gestione operativa della flotta, inclusi manutenzione, infrastrutture di ricarica e gestione del deposito, tramite la sua controllata Flexdrive.

La rimozione del safety driver in questa fase sottolinea la fiducia dell’azienda nella maturità della sua tecnologia.

Il modello operativo e l’espansione

Waymo adotta un modello consolidato per il lancio dei suoi robotaxi: una fase iniziale di mappatura stradale con veicoli guidati manualmente, seguita da test con operatore umano a bordo, fino al raggiungimento della guida totalmente autonoma. Questo approccio è stato replicato in aree già attive come Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, San Francisco Bay Area e Phoenix, e in fase di test in città quali Dallas, Houston, San Antonio e Orlando. Il passaggio alla guida driverless a Nashville conferma la solidità dei protocolli di preparazione e l’avanzamento verso un roll-out stabile e sicuro su scala nazionale.

La partnership strategica con Lyft

La collaborazione con Lyft riveste un’importanza strategica per Waymo. Da un lato, Lyft, tramite Flexdrive, gestirà gli aspetti operativi della flotta, alleggerendo Waymo dagli oneri logistici e infrastrutturali. Dall’altro, l’integrazione con l’app Lyft amplierà l’accessibilità del servizio fin dal suo debutto. Questa sinergia permette a Waymo di superare le sfide incontrate in mercati operati in esclusiva, come Phoenix, o con Uber in altre città, estendendo l’esperienza driverless a un bacino di utenti più ampio.

Tempistiche e contesto

Secondo quanto riportato da TechCrunch, la rimozione dell’operatore umano avviene in concomitanza con il previsto lancio del servizio di robotaxi a Nashville quest’anno, anticipando le stime precedenti.

Un report della polizia metropolitana di Nashville, diffuso il 5 febbraio, indica che i veicoli inizieranno le operazioni autonome per servizi di rideshare “nel corso di questo mese”, confermando l’imminente avvio del servizio.

Impatto sulla mobilità urbana

Il passaggio alla fase driverless a Nashville segna una svolta per la mobilità urbana. Rendendo i robotaxi accessibili anche tramite Lyft, Waymo rafforza la sua strategia di accessibilità, scalabilità e integrazione tra piattaforme. In un panorama cittadino in rapida evoluzione, questa espansione contribuisce a delineare un modello ibrido tra trasporto pubblico, ride-hailing e tecnologia autonoma, con potenziali benefici in termini di riduzione del traffico, efficienza dei viaggi e sostenibilità.

Mentre l’Italia e altre nazioni europee osservano attentamente questi sviluppi, il modello Nashville potrebbe diventare un punto di riferimento per regolatori e operatori locali. Con la rimozione del safety driver e l’avvio del servizio previsto per il 2026, Waymo si conferma protagonista della mobilità autonoma, consolidando la sua presenza in un mercato dinamico e dimostrando la concretezza della transizione verso una mobilità urbana automatizzata.