World Labs ha annunciato oggi, 18 febbraio 2026, un significativo traguardo nel campo dell'intelligenza artificiale spaziale: un investimento di 200 milioni di dollari da parte di Autodesk. L'obiettivo primario è l'integrazione dei suoi innovativi "world model" generativi all'interno dei flussi di lavoro 3D professionali, con un'attenzione particolare al settore dell'intrattenimento.

Un investimento strategico tra modellazione spaziale e strumenti CAD

Questa operazione segna un passo decisivo per World Labs, una startup fondata da Fei-Fei Li, che nel 2024 aveva già raccolto 230 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di circa un miliardo di dollari.

Autodesk ha definito l'accordo come un'estensione mirata al settore dell'entertainment, con l'intento di esplorare integrazioni a livello di ricerca e modellazione, pur mantenendo una separazione nello scambio diretto di dati. Philippe Leclerc, chief scientist di Autodesk, ha delineato scenari di potenziale sinergia: idee generate da World Labs, come l'ambientazione di un ufficio, potrebbero essere dettagliate negli strumenti Autodesk. Viceversa, asset creati in software come AutoCAD o Revit potrebbero essere incorporati in mondi virtuali sviluppati con Marble, la prima applicazione commerciale di World Labs.

Marble: il world model che rende l'editing 3D persistente

Il prodotto di punta di World Labs, Marble, lanciato lo scorso novembre, permette la generazione di ambienti 3D editabili e scaricabili partendo da semplici prompt testuali, immagini o video.

Questa funzionalità rivoluziona la generazione spaziale, trasformandola in un elemento tangibile del processo creativo. Marble crea infatti "mondi" persistenti che possono essere esportati e ulteriormente elaborati in piattaforme come Unity o Unreal Engine.

Spatial intelligence: il futuro dell’AI oltre il linguaggio

World Labs si posiziona all'avanguardia di una tendenza emergente nel campo dell'intelligenza artificiale: lo sviluppo di modelli capaci di percepire, generare e interagire in ambienti 3D. Questo rappresenta il naturale proseguimento dell'era dei linguaggi generativi. L'interesse verso i world model, che siano fisicamente coerenti e interattivi, è confermato da recenti progetti accademici come LatticeWorld, WorldGrow e PointWorld.

Perché Autodesk punta sui world model

Per Autodesk, attore dominante nel settore dei software CAD per architettura, ingegneria, produzione e media, l'integrazione con modelli spaziali generativi costituisce un'evoluzione logica. L'azienda sta già esplorando l'approccio "neural CAD", che mira a far sì che i modelli generativi comprendano componenti geometrici e sistemi funzionali. L'accordo con World Labs espande questa visione, estendendo le funzionalità dalla progettazione di singole entità alla creazione di rappresentazioni ambientali complete, aprendo la strada a flussi di lavoro 3D più immersivi e contestualizzati.

In conclusione, l'alleanza tra World Labs e Autodesk non è soltanto un'operazione finanziaria, ma un segnale chiaro: l'intelligenza artificiale spaziale, con la sua capacità di generare, comprendere e integrare mondi tridimensionali, sta penetrando i processi creativi e produttivi con strumenti robusti e interoperabili. Se il linguaggio ha dominato l'AI fino ad oggi, il futuro sarà plasmato dallo spazio, dalla fisica e dalle interazioni reali che definiscono il nostro universo.