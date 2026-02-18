DG Matrix ha annunciato il 18 febbraio 2026 un round di Series A da 60 milioni di dollari. L'operazione è stata guidata da Engine Ventures e ha visto la partecipazione di ABB, Cerberus Ventures, Chevron Technology Ventures, Clean Energy Ventures, Fine Structure Ventures, Helios Climate Ventures, MCJ e Piedmont Capital.

Interport: il router per l'energia dei data center

La startup ha sviluppato Interport, un dispositivo definito un “router” per la distribuzione dell’energia nei data center. Ogni unità è in grado di gestire fino a 2,4 MW, combinando alimentazione da pannelli solari, batterie di rete e altre fonti.

Questo sistema sostituisce un UPS tradizionale, riducendo drasticamente l’ingombro fisico: al posto di due skid da 4×30 ft è sufficiente un solo dispositivo 4×4 ft. L'efficienza di sistema dichiarata si attesta tra il 95% e il 98%, un netto miglioramento rispetto all’82–90% della tecnologia legacy.

Innovazione nel cuore del power: i solid-state transformer

Il fulcro dell’innovazione di DG Matrix risiede nel passaggio dai trasformatori elettromeccanici ai solid‑state transformer (SST). Questi dispositivi, oggetto di studi da oltre quindici anni, permettono una riduzione di costi, peso e ingombro compresa tra il 70% e il 95%. Inoltre, aumentano l’efficienza fino al 99%, rispetto agli standard tradizionali dell’85–93%.

Questi elementi rappresentano i veri punti di forza di DG Matrix, come evidenziato da Clean Energy Ventures.

Grazie a questo salto tecnologico, Interport può virtualmente azzerare la necessità di infrastrutture come UPS o convertitori multipli, semplificando l’architettura elettrica e aumentandone l’affidabilità operativa.

Partnership commerciali e roadmap

DG Matrix ha già siglato un accordo per fornire il suo Interport a Exowatt, azienda specializzata nella costruzione di container solari con stoccaggio integrato per alimentare data center in modo continuo. La roadmap prevede il rollout dei primi dispositivi ai clienti a partire da giugno 2026. Successivamente, verrà lanciato un prodotto “sidecar” per rack, progettato per affinare ulteriormente la distribuzione energetica nei cluster.

L’azienda identifica i data center come la principale fonte di entrate nel breve termine. Nel medio periodo, l’obiettivo è espandersi verso le stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) e le micro-reti per comunità remote. In questi contesti, Interport orchestrerà fonti rinnovabili e batterie per fornire elettricità 24/7 senza dipendere dalla rete principale. Questo approccio si configura come un’alternativa più accessibile ai costosi investimenti in trasmissione elettrica necessari in aree isolate.

Efficienza, affidabilità e spazio: il tris vincente

L’architettura di DG Matrix offre un triplice vantaggio competitivo in settori che affrontano l’aumento della densità energetica dei rack: riduzione dell’ingombro (uno skid ridotto a 4×4 ft), elevata efficienza (95–98%) e affidabilità operativa, garantita dall’uso ridotto di componenti rispetto all’infrastruttura convenzionale.

Questo mix rende la soluzione ideale per data center alla ricerca di modularità, risparmio e sostenibilità.

Nell’ottica della transizione energetica e dell’elettrificazione, SST come Interport possono rivelarsi determinanti non solo per risposte onsite (data center, edifici, stazioni EV), ma anche in contesti off-grid o a infrastruttura debole. L’investimento di 60 milioni di dollari suggerisce che il mercato riconosce in DG Matrix la capacità di scalare in ambiti variegati e sensibili al risparmio energetico.

La tecnologia beneficia anche del profilo del team: il CEO Haroon Inam vanta esperienze decennali come CTO in aziende leader, mentre il CTO Subhashish Bhattacharya è un esperto riconosciuto nel campo degli SST.

Questi elementi hanno convinto Clean Energy Ventures a investire nella struttura.

La combinazione di innovazione tecnologica, un team esperto e la disponibilità finanziaria crea un mix solido per una startup nata nel luglio 2022, che ha già raggiunto una posizione di rilievo in un mercato di infrastrutture critiche in rapida evoluzione.

DG Matrix dimostra come l’alimentazione dei data center si stia evolvendo: non più passiva e standard, ma dinamica, modulare ed efficiente. Con Interport, la startup propone un futuro elettrico intelligente, dove spazio, consumo e affidabilità convergono come mai prima d’ora.