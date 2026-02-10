In uno scenario in rapide trasformazioni, molti creatori su YouTube stanno progressivamente riducendo la dipendenza dai ricavi pubblicitari – notoriamente instabili e influenzati da cambi di algoritmo e politiche della piattaforma – evolvendosi fino a diventare vere e proprie imprese. Il modello a singola piattaforma cede il passo a strategie integrate: linee di prodotto, brand, sedi fisiche e nuovi servizi diversificano le entrate, rendendo l'attività più resiliente.

I casi emblematici di diversificazione

Un report del 10 febbraio 2026 offre una panoramica aggiornata su questo fenomeno.

Tra i protagonisti, spicca MrBeast, con 442 milioni di iscritti, che ha trasformato il merchandising (ShopMrBeast) in un portafoglio di business redditizio. Il suo marchio Feastables ha realizzato circa 250 milioni di ricavi e oltre 20 milioni di profitto nel 2024, superando le performance dei video e perfino della sua serie su Prime Video. I suoi investimenti spaziano da un operatore mobile virtuale a progetti bancari e di scambio crypto.

Un altro caso è Emma Chamberlain, celebre vlogger teen diventata imprenditrice del caffè. Il suo brand Chamberlain Coffee, attivo dal 2019, ha toccato i 20 milioni di fatturato nel 2023, ha lanciato bevande pronte al consumo e ha inaugurato il primo punto vendita fisico a gennaio 2025.

Nonostante problemi con i fornitori, i dati indicano una crescita prevista del 50% entro il 2025, con l'obiettivo di raggiungere la profittabilità nel 2026.

Nel panorama dello sport/intrattenimento, Logan Paul si è affermato con il brand di energy drink Prime (oltre 1,2 miliardi di vendite nel 2023) e il marchio di abbigliamento Maverick Apparel (30-40 milioni nel 2020). Tuttavia, Prime ha incontrato difficoltà, tra cui un calo delle vendite nel Regno Unito (-70% tra 2023-2024) e problemi regolatori per l'alto contenuto di caffeina.

Trend diffusi oltre i casi celebri

Il modello di creator come media company si estende oltre i nomi più noti. YouTuber come Ryan Kaji (Ryan’s World) hanno trasformato le visualizzazioni in una vera licenza di prodotto – abbigliamento e giocattoli per oltre 250 milioni di fatturato nel 2020 – e una app educativa.

Rosanna Pansino ha costruito il brand Nerdy Nummies con libri di cucina e strumenti venduti su Amazon, mentre Michelle Phan è cofondatrice del servizio beauty Ipsy e del brand EM Cosmetics; Huda Kattan ha creato Huda Beauty ed è rientrata nella proprietà dopo tensioni con investitori esterni.

La trasformazione dal creator al brand imprenditoriale appare ormai pervasiva. Merce, abbigliamento, prodotti alimentari, servizi in abbonamento e politiche monetarie dirette sono leve adottate per attenuare la vulnerabilità ai cambi algoritmici e alle politiche di monetizzazione.

Conferma dal trend globale dell’economia dei creator

Un rapporto WPP Media del 2025 evidenzia come, per la prima volta, le piattaforme guidate dai creator (YouTube, TikTok, LinkedIn) genereranno più introiti pubblicitari dei media tradizionali, per un totale di oltre 235 miliardi di dollari.

Gli introiti diretti ai creator sono stimati in 185 miliardi nel 2025, con un aumento del 20% rispetto al 2024, e raddoppieranno entro il 2030. Circa il 60% proviene da brand deal e sponsorizzazioni. Il Guardian sottolinea la portata della trasformazione culturale: i contenuti user-generated superano quelli professionali in ricavi dedicati alla pubblicità.

Strategie diffuse per diversificare

Secondo una guida aggiornata sul 2026, i creator evitano errori comuni come la sovramonetizzazione che danneggia la fiducia del pubblico, e puntano su una ripartizione equilibrata delle entrate: ad (40%), sponsorship (30%), membership e Super Chat (20%), merchandise e affiliazioni (10%).

La scelta strategica di non affidarsi più esclusivamente alla pubblicità appare supportata anche da dati sul CPM (che varia sensibilmente per nicchia e regione), sull'importanza della fidelizzazione e della community come asset stabile, e dalla necessità di proteggersi dagli shock indotti da algoritmi o normative.

In sintesi, la tendenza prevalente nel ciclo 2025-26 è chiara: i YouTuber si trasformano in imprenditori autonomi. Mettono in piedi ecosistemi proprio-brand-centrici, plasmano relazioni dirette con la propria fanbase e riducono il rischio legato alla piattaforma. Un’evoluzione che ridefinisce il ruolo del creator economico: da dipendente dell’algoritmo a proprietario del proprio valore e resilienza. Ciò impone nuovi modelli di gestione — più complessi, ma anche più strategici — capaci di durare oltre i cicli generati dai trend digitali.