Runway, startup specializzata in AI per la generazione video, ha annunciato il 10 febbraio 2026 una nuova raccolta fondi Series E da 315 milioni di dollari. Questo round porta la valutazione dell’azienda a 5,3 miliardi di dollari, segnando un’accelerazione strategica verso lo sviluppo di modelli evoluti capaci di simulare realtà complesse, i cosiddetti world model. L’obiettivo è attraversare settori chiave come medicina, robotica, energia e clima.

La tecnologia distintiva di Runway, basata su modelli video “physics-aware”, ha già dimostrato performance superiori rispetto alle soluzioni di Google e OpenAI su benchmark indipendenti.

Questo ha consolidato la fiducia del mondo AI e attirato l’interesse degli investitori.

Evoluzione verso la simulazione globale

A dicembre, Runway ha lanciato il suo primo world model, con l’ambizione di trasformare l’AI video da semplice strumento creativo a motore di simulazione. Le applicazioni spaziano dalla formazione robotica all’analisi ambientale, fino alla medicina predittiva. L’architettura Gen-4.5, alla base di questi sviluppi, ha primeggiato nei benchmark di fisica e coerenza temporale, come dimostra il rilascio di “GWM-1”, una famiglia di modelli per ambienti esplorabili, dati sintetici per robotica e avatar conversazionali.

Traiettoria finanziaria e crescita

La crescita di Runway è testimoniata dai successivi round di finanziamento: dagli 8,5 milioni di dollari della Series A nel 2020, ai 50 milioni della Series C nel 2022, fino ai 141 milioni a metà 2023, con una valutazione di 1,5 miliardi di dollari.

Nell’aprile 2025, un round da 308 milioni di dollari (Series D) aveva già elevato la valutazione a oltre 3 miliardi di dollari. Il nuovo traguardo a 5,3 miliardi di dollari evidenzia un’accelerazione significativa, guidata da progressi tecnologici e dalla capacità di attrarre investimenti strategici.

Infrastrutture e fiducia degli investitori

Per supportare i modelli avanzati, Runway ha potenziato la sua infrastruttura computing attraverso una collaborazione con CoreWeave. Questa partnership garantisce la capacità operativa necessaria per gestire modelli ad alta intensità computazionale, un fattore che ha probabilmente contribuito positivamente alla valutazione degli investitori.

Implicazioni e scenari futuri

Con questa iniezione di capitale, Runway consolida la sua leadership nel video generativo AI, puntando a diventare una piattaforma di simulazione avanzata. La visione di un’AI capace di comprendere e simulare interazioni fisiche apre la strada ad applicazioni su larga scala in ambiti come la formazione, la progettazione e l’automazione intelligente. L’azienda si sta muovendo verso l’intelligenza ambientale, dove l’AI può interagire, prevedere e adattarsi a scenari complessi. Il finanziamento arriva in un momento in cui il confine tra intrattenimento e simulazione si assottiglia, e Runway mira a diventare un pilastro di questa convergenza. La startup si proietta verso una visione in cui la generazione di immagini diventa simulazione, e la simulazione si trasforma in uno strumento applicativo fondamentale.