La startup Hauler Hero, fondata nel 2020 da Mark Hoadley e Ben Sikma, ha annunciato oggi, 10 febbraio 2026, un round di finanziamento Series A da 16 milioni di dollari. L'operazione è stata guidata da Frontier Growth e ha visto la partecipazione di I2BF Global Ventures, K5 Global e Somersault Ventures, portando il totale raccolto dalla società a oltre 27 milioni di dollari.

Software integrato per la gestione dei rifiuti potenziato dall'intelligenza artificiale

La piattaforma cloud di Hauler Hero offre un set completo di funzionalità per le aziende di gestione rifiuti, tra cui la gestione dei clienti (CRM), la fatturazione, il dispatching e il tracciamento delle percorrenze.

L'innovazione principale introdotta consiste in tre agenti basati sull'intelligenza artificiale: Hero Vision, per il monitoraggio e l'identificazione di problemi o opportunità di ricavo; Hero Chat, un chatbot dedicato al supporto clienti; e Hero Route, per l'ottimizzazione dinamica dei percorsi. Quest'ultima funzione sfrutta i dati operativi per l'automazione visiva e l'analisi predittiva.

Crescita esponenziale e maggiore visibilità per gli operatori

Dalla sua fondazione, Hauler Hero ha gestito 35 milioni di ritiri rifiuti. A partire dal round seed concluso alla fine del 2024, la società ha raddoppiato il proprio team, i ricavi e il portafoglio clienti. È stata inoltre introdotta una funzionalità che acquisisce immagini dalle telecamere dei camion per verificare i ritiri, confermare la fatturazione e aumentare la visibilità operativa.

Questa soluzione si rivela utile anche per tutelare i conducenti in caso di contestazioni.

Espansione nel settore pubblico post-fusione concorrente

L'interesse istituzionale verso Hauler Hero è cresciuto in modo organico. La fusione tra i principali concorrenti del settore, Routeware e Wastech, avvenuta nel 2024, ha creato una situazione in cui alcuni enti municipali si sono trovati con un numero limitato di alternative. Questo scenario ha favorito l'acquisizione naturale di clienti nel settore pubblico da parte di Hauler Hero, una tendenza che l'azienda intende ora consolidare grazie ai nuovi fondi raccolti.

Consolidamento tecnologico e visione futura

Con i 16 milioni di dollari del nuovo round, Hauler Hero mira a commercializzare i propri agenti AI e a rafforzare la propria presenza nel segmento pubblico.

L'obiettivo è mantenere il ruolo di startup all'avanguardia nelle tecnologie per i gestori di rifiuti, impiegando strumenti digitali avanzati per offrire valore concreto e garantire scalabilità nei prossimi dieci anni.

Dal seed alla Series A: una traiettoria di crescita

Il seed round di dicembre 2024 aveva raccolto 10 milioni di dollari, guidato da I2BF Ventures con la partecipazione di K5 Global e Somersault Ventures. Già in quella fase, Hauler Hero aveva dimostrato una crescita annua del 200%, servendo oltre 120 clienti in 40 stati USA.

In un mercato del waste management statunitense valutato oltre 140 miliardi di dollari, Hauler Hero si posiziona come un punto di svolta tecnologico. La sua piattaforma moderna unifica gestione, automazione e intelligenza operativa, offrendo un approccio innovativo. Questo posizionamento, unito al focus sul supporto sul campo e sulla visibilità delle operazioni, potrebbe ridefinire gli standard futuri del settore.