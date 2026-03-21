La fusione nucleare rappresenta la promessa di un'energia pulita e quasi illimitata. Ma come funziona esattamente e quali startup la stanno trasformando in realtà nel 2026? Questo articolo esplora in modo chiaro il suo funzionamento, le principali tecnologie impiegate e i protagonisti di questa nuova frontiera energetica.

Il Nucleo della Fusione Nucleare

In sintesi, la fusione produce energia unendo due nuclei leggeri, generalmente isotopi dell'idrogeno, fino a formare un nucleo più pesante, liberando una significativa quantità di energia. A differenza della fissione nucleare, che scinde gli atomi, la fusione è il processo naturale che alimenta le stelle.

Sebbene sia stata oggetto di studio fisico per decenni, solo recentemente i progressi tecnici stanno avvicinando un suo impiego applicato e sicuro sul piano civile.

Le Strategie Tecnologiche in Gara

Esistono oggi due approcci principali per realizzare la fusione: il confinamento magnetico e il confinamento inerziale. Nel primo caso, potenti campi magnetici sono utilizzati per tenere confinato il plasma – lo stato caldo della materia necessario alla reazione. Commonwealth Fusion Systems (CFS) sta costruendo SPARC, un dimostratore che mira ad avviare le operazioni già nel 2026 e a iniziare la costruzione del reattore commerciale ARC tra il 2027 e il 2028. Il sistema sfrutta magneti superconduttori ad elevate prestazioni per moltiplicare l'intensità dei campi magnetici.

All'interno del confinamento magnetico, i tokamak sono i design più studiati, con varianti sferiche come quelle proposte da Tokamak Energy nel Regno Unito. I stellarator, invece, mantengono forme complesse che permettono una stabilità sostenuta del plasma: startup come Proxima Fusion, Renaissance Fusion, Thea Energy e Type One Energy puntano su questa tecnologia.

Il secondo approccio, il confinamento inerziale, sfrutta micro-implosioni. Laser o altre tecniche comprimono il combustibile fino alla fusione. È questa la metodologia che ha raggiunto il «breakeven scientifico» al National Ignition Facility, dove l'energia prodotta ha superato quella impiegata per avviare la reazione. Una dozzina di startup, tra cui Focused Energy, Inertia Enterprises, Marvel Fusion e Xcimer, adottano varianti di questa tecnica.

First Light Fusion e Pacific Fusion propongono alternative come pistoni o impulsi elettromagnetici al posto dei laser.

Il Panorama delle Startup nel 2026

Il 2026 si conferma un anno di svolta, con oltre 10 miliardi di dollari in investimenti privati e più di una dozzina di startup che hanno raccolto oltre 100 milioni ciascuna. Tra i protagonisti, CFS guida con i suoi magneti avanzati; Tokamak Energy punta su compattezza e velocità; le aziende focalizzate sugli stellarator, come Proxima Fusion, innovano con configurazioni geometriche uniche. Xcimer, ad esempio, utilizza un laser a gas ultravioletti in una forma di confinamento inerziale alternativa. L'ecosistema globale comprende anche realtà come General Fusion e TAE Technologies, che sperimentano la magnetized target fusion o configurazioni a campo inverso.

Impatto e Traiettorie Future

Se SPARC riuscirà a raggiungere il breakeven nel 2027 e ARC entrerà in costruzione tra il 2027 e il 2028, si aprirebbe una concreta possibilità di fusione su scala commerciale entro un decennio. L'innovazione nei materiali – in particolare i superconduttori ad alta temperatura – e la crescente convergenza con tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale per il controllo del plasma, accrescono le probabilità di successo. In sintesi, la fusione nucleare sta uscendo dalla ricerca accademica per entrare nella corsa industriale globale. Diversi modelli tecnici si contendono il futuro dell'energia pulita, sostenuti da una spinta finanziaria e tecnologica senza precedenti.

La rivoluzione della fusione sembra finalmente in marcia. Nei prossimi anni sarà decisiva la capacità di queste startup di trasformare la fisica in elettricità reale, nel segno dell'innovazione industriale e della sostenibilità energetica.