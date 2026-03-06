La scale-up francese Pasqal, attiva nel campo dell'informatica quantistica, ha annunciato la sua ingresso nei mercati pubblici tramite una fusione con la SPAC statunitense Bleichroeder Acquisition Corp II. L'operazione valuta la società 2 miliardi di dollari in pre-money. L'annuncio, diffuso il 6 marzo 2026, conferma il piano di quotazione sul Nasdaq entro la fine del 2026, con una successiva doppia quotazione su Euronext Paris prevista tra il 2026 e il 2027.

Struttura del finanziamento e architettura economica

Il piano finanziario prevede, oltre alla fusione con la SPAC, una raccolta di 200 milioni di dollari tramite un round privato.

Tra gli investitori strategici figurano Parkway, Quanta Computer, LG Electronics e CMA CGM. L'obiettivo è assicurare una liquidità complessiva di almeno 600 milioni di dollari, inclusi i fondi già disponibili.

Impegno per l'identità francese e governance

Nonostante l'espansione sui mercati americani, Pasqal ribadisce la volontà di mantenere la sua identità francese. La società rimarrà legalmente basata a Palaiseau, vicino Parigi, in un'area strategica per l'ecosistema accademico e industriale. È inoltre previsto l'inserimento di un presidente non esecutivo di nazionalità francese nel consiglio di amministrazione. Michel Combes assumerà il ruolo di “lead independent director” dopo il completamento dell'operazione.

Obiettivi industriali e strategia di crescita

Grazie ai nuovi capitali, Pasqal punta a raddoppiare la capacità produttiva entro 24 mesi e ad assumere circa 50 nuove risorse nei prossimi 18 mesi, supportando al contempo le attività di ricerca e sviluppo. L'ambizione finale è la realizzazione di un computer quantistico fault-tolerant entro la fine del decennio, per applicazioni avanzate in settori come la sanità, la cybersecurity e la scoperta di nuovi farmaci.

Contestualizzazione nel panorama quantistico europeo

Pasqal segue un percorso simile a quello del suo competitor europeo IQM, azienda finlandese anch'essa in procinto di quotarsi in Borsa tramite SPAC. Le differenze tecnologiche – l'approccio a neutri atomi per Pasqal e quello a qubit superconduttori per IQM – evidenziano strategie distinte nella competizione per l'ecosistema quantistico.

Questo scenario riflette un crescente interesse per la quotazione nel settore deep tech europeo.

La garanzia di mantenere la struttura e la governance in Francia assume un significato simbolico importante, in particolare per azionisti pubblici come Bpifrance, che rimane coinvolta nel capitale e nel consiglio, e in linea con le politiche di sovranità tecnologica europea.

Tempistiche e prospettive future

L'operazione dovrebbe concludersi nel secondo semestre del 2026. Questo permetterà a Pasqal di beneficiare di una capitalizzazione pro-forma di circa 2,6 miliardi di dollari, fondi destinati all'industrializzazione e al consolidamento della presenza sul mercato. Il percorso di Pasqal illustra una traiettoria di crescita equilibrata tra ambizione globale e radicamento nazionale, in un settore quantistico che richiede stabilità economica e forte innovazione.