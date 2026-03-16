PhonePe, la principale piattaforma indiana di pagamenti digitali, ha annunciato la sospensione dei suoi piani per l'Offerta Pubblica Iniziale (IPO). La decisione, comunicata lunedì 16 marzo 2026, è motivata dalle crescenti tensioni geopolitiche e dalla significativa volatilità che sta interessando i mercati azionari globali. Nonostante il rinvio, l'azienda di Bengaluru ha ribadito il suo impegno a quotarsi in borsa non appena le condizioni di mercato si dimostreranno più favorevoli.

Il Contesto del Rinvio e le Condizioni di Mercato

La scelta di PhonePe giunge a meno di due mesi dal deposito di un prospetto informativo aggiornato, che prefigurava una quotazione sulle borse indiane entro il 2026.

La società ha categoricamente smentito che la sospensione sia legata a preoccupazioni sulla propria valutazione, che in precedenza aveva visto stime oscillare da un picco di 15 miliardi di dollari a circa 9 miliardi. Un portavoce ha infatti dichiarato che il processo è stato interrotto esclusivamente a causa delle attuali condizioni di mercato, considerate esterne e non dipendenti da PhonePe.

La pressione sui mercati è evidente: in meno di un mese, i principali indici azionari indiani, il Nifty 50 e il BSE Sensex, hanno registrato un calo di circa il 9%. Questo sell-off generalizzato è stato innescato da shock geopolitici, in particolare l'escalation delle tensioni in Medio Oriente, e dal conseguente aumento dei prezzi del petrolio, che hanno spinto gli investitori a ritirarsi dai mercati azionari globali.

PhonePe: Leader nei Pagamenti Digitali e Oltre

Fondata nel 2015 da Sameer Nigam, Rahul Chari e Burzin Engineer, PhonePe è cresciuta fino a diventare la più grande piattaforma di pagamenti digitali dell'India, acquisita inizialmente da Flipkart e poi scorporata nel 2022, con Walmart che ne è rimasta l'azionista di maggioranza. L'azienda domina l'ecosistema Unified Payments Interface (UPI) indiano per volumi di transazioni, superando concorrenti come Google Pay.

A febbraio 2026, PhonePe ha processato circa 9,3 miliardi di transazioni, per un valore di circa 13,1 trilioni di rupie (equivalenti a circa 141,9 miliardi di dollari). Nello stesso periodo, Google Pay ha registrato 6,8 miliardi di transazioni per un valore di circa 9 trilioni di rupie (circa 97,8 miliardi di dollari).

Oltre ai pagamenti, PhonePe ha ampliato la sua offerta nei servizi finanziari, includendo il trading azionario, gli investimenti in fondi comuni e persino un proprio app store per Android, posizionato come alternativa al Google Play Store. Nel semestre conclusosi a settembre 2025, i ricavi operativi di PhonePe sono aumentati del 22% su base annua, raggiungendo i 39,19 miliardi di rupie (circa 424,4 milioni di dollari). Tuttavia, le perdite si sono ampliate a 14,44 miliardi di rupie (circa 156,4 milioni di dollari), rispetto ai 12,03 miliardi di rupie dell'anno precedente, a causa degli investimenti sostenuti per l'espansione dei servizi.

L'IPO come Opportunità per gli Investitori

L'IPO di PhonePe era attesa anche come un'opportunità per diversi investitori iniziali di disinvestire.

Secondo il prospetto, società come Tiger Global e Microsoft avrebbero venduto le loro intere partecipazioni. Walmart, in qualità di azionista di maggioranza, prevedeva di cedere fino a 45,9 milioni di azioni, pari a circa il 9% della società, pur mantenendo il controllo. Questo evidenzia come l'operazione fosse vista anche come una strategia di de-risking per gli investitori esistenti.

Il rinvio dell'IPO di PhonePe sottolinea una più ampia fragilità dei mercati globali. La decisione riflette una gestione prudente, privilegiando la stabilità del contesto di mercato rispetto a una quotazione affrettata. Nonostante il posticipo, la strategia a lungo termine dell'azienda rimane solida, con PhonePe ben posizionata per riprendere i piani di quotazione quando lo scenario globale offrirà maggiore chiarezza e fiducia agli operatori finanziari.