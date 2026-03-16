In un lancio a sorpresa, Apple ha presentato gli AirPods Max 2, la nuova generazione delle sue cuffie premium. Successori del modello introdotto nel 2020, questi auricolari vantano significativi miglioramenti incentrati sul chip e sulla qualità audio, promettendo un'esperienza d'ascolto avanzata.

Chip H2: Potenziamento e cancellazione del rumore

Il cuore degli AirPods Max 2 è il nuovo chip H2. Questo componente chiave consente una cancellazione attiva del rumore fino a 1,5 volte più efficace rispetto alla generazione precedente, grazie a sofisticati algoritmi audio computazionali.

Nonostante le innovazioni interne, il design esterno delle cuffie rimane invariato, mantenendo l'estetica originale.

I miglioramenti si estendono alla modalità Trasparenza, ora più naturale, e a un nuovo amplificatore ad alta gamma dinamica per un audio più pulito. I contenuti in Spatial Audio suonano “meglio che mai”, elevando la qualità sonora complessiva.

Funzionalità avanzate e connettività migliorata

Le cuffie introducono l'Audio Adattivo, la Consapevolezza della Conversazione, l'Isolamento Vocale e la Traduzione Live, rendendole strumenti versatili per ascolto e interazione. La latenza audio wireless è stata ridotta. Come il modello precedente, gli AirPods Max 2 supportano l'audio lossless a 24 bit e 48 kHz tramite il cavo USB-C incluso, garantendo una qualità audio di alto livello.

Disponibilità e prezzo

Gli AirPods Max 2 saranno ordinabili su Apple.com dal 25 marzo in oltre 30 paesi, con disponibilità effettiva da inizio aprile. Il prezzo negli Stati Uniti rimane $549. Le opzioni di colore includono Midnight, Starlight, Orange, Purple e Blue.

La custodia intelligente e il sistema di ricarica mantengono il design tradizionale, evidenziando un equilibrio tra continuità e innovazione. Con questi aggiornamenti, Apple consolida la sua posizione nel mercato delle cuffie premium, offrendo un prodotto che unisce estetica e tecnologia avanzata per un'esperienza audio di alta qualità. Gli AirPods Max 2 rappresentano un'evoluzione nell'interazione sonora, portando l'esperienza d'ascolto a un nuovo livello.