Amazon ha varato un nuovo modello strategico per il podcasting, trasformando contenuti e divisioni interne in leve di monetizzazione più ambiziose e integrate. L’azienda ha attuato una riorganizzazione profonda che segna una svolta nel modo di concepire i contenuti audio, con l'obiettivo di monetizzare ogni aspetto, andando ben oltre la semplice pubblicità.

Riorganizzazione e nuove divisioni

Le modifiche hanno interessato la struttura di Wondery, lo studio di Amazon dedicato al podcasting. Ad agosto 2025, oltre 100 posti di lavoro sono stati eliminati all’interno del brand, sebbene Wondery mantenga la sua identità.

La ristrutturazione ha trasferito i podcast audio-only nel perimetro di Audible, mentre la nuova divisione Creator Services si occuperà di contenuti video e show con volti noti come Dax Shepherd, Keke Palmer e i fratelli Kelce.

Ecosistema integrato: contenuti, commercio e fan engagement

Un caso esemplare di questa strategia è “New Heights”, il podcast dei fratelli Kelce. Amazon ha creato un universo espanso attorno al brand, includendo una sezione dedicata chiamata “Kelce Clubhouse”. Questo portale permette ai fan di acquistare merchandising, guardare il documentario “Kelce” e scoprire prodotti consigliati per seguire le partite di football a casa. L’obiettivo è fondere contenuto e commercio in un’unica esperienza, massimizzando l'interazione con il pubblico.

Monetizzazione multifocale oltre la pubblicità

La visione di Amazon non si limita al modello pubblicitario classico. La strategia di monetizzazione comprende:

Un approccio basato su contenuti audio-solo sotto Audible, potenzialmente orientati verso strategie in abbonamento o distribuzione premium.

sotto Audible, potenzialmente orientati verso strategie in abbonamento o distribuzione premium. Prodotti video con creator celebri , valorizzati da interazioni dirette con il pubblico.

, valorizzati da interazioni dirette con il pubblico. Un motore commerciale diretto, dove merchandising, video e contenuti si intrecciano per generare ricavo attraverso e-commerce e offerte speciali.

Lo spostamento di Wondery verso Audible conferma l’intenzione di puntare su abbonamenti o modelli ibridi, mentre Creator Services è chiaramente disegnato per trarre vantaggio dal fascino dei creator e dal commercio diretto.

Una strategia esclusiva nel panorama dei grandi creator

Pochi altri player hanno adottato un approccio così radicale. Amazon ha riorganizzato una società per costruirne una capace di monetizzare ogni segmento interno. In un mercato dei contenuti dove spesso si cerca equilibrio tra pubblicità, abbonamenti e branding, Amazon ha scelto di integrare tutti questi elementi in un modello unico e coeso.

Il podcasting come ecosistema commerciale

Questo ripensamento del podcasting come ecosistema commerciale riflette un’evoluzione delle logiche di consumo. Amazon non mira solo a vendere pubblicità audio, ma a coinvolgere l’utente in un’esperienza multilivello: dal contenuto al prodotto. È una strategia che punta a massimizzare il valore per ciascun elemento—dal brand dei creator agli abbonamenti, fino all’e-commerce.

Un simile posizionamento ha una triplice valenza:

Crea nuove fonti di ricavo più resilienti rispetto alla sola pubblicità.

Rafforza la fidelizzazione del pubblico attraverso esperienze cross-platform.

attraverso esperienze cross-platform. Permette di valorizzare il portfolio di Amazon (Audible, Prime, merchandising, video e podcast) in un unico sistema integrato.

In ultima analisi, Amazon ha trasformato il podcast in un asset commerciale stratificato, dove ogni contenuto è un punto di contatto con il pubblico, una vetrina, una leva di engagement e un’opportunità di vendita.