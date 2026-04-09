L'app Avec, lanciata il 9 aprile 2026 per iOS, promette di rivoluzionare la gestione della posta elettronica su iPhone. Dimentica la tradizionale lista: Avec introduce un'interfaccia basata su schede in stile Tinder. Ogni email è una carta da scorrere: uno swipe a sinistra la rimanda a un momento successivo ("Later"), uno a destra la archivia o marca come completata ("Done"). Questa modalità intuitiva mira a rendere il triage più rapido ed efficiente.

Interfaccia a schede e risposte vocali: l'email si fa dinamica

Il cuore dell'innovazione di Avec è l'interfaccia a schede, che trasforma la gestione email in un'esperienza immediata e meno dispersiva.

Un gesto equivale a una decisione, riducendo lo sforzo cognitivo. A ciò si aggiunge la risposta vocale: tenendo premuto un pulsante, gli utenti dettano le risposte. Il testo viene trascritto in bozza, con possibilità di revisione prima dell'invio. Questa funzionalità hands-free migliora l'efficienza, specialmente in mobilità.

Vantaggio contestuale: intelligenza artificiale al servizio dell'utente

A differenza di soluzioni come Wispr Flow, Willow o Monologue, che operano come tastiere separate e sono limitate dalle API di Apple, Avec ha accesso completo al contesto della posta elettronica. Questo le permette di riconoscere nomi, interpretare il tono e apprendere lo stile personale, generando risposte più accurate e pertinenti.

L'app offre una vera intelligenza contestuale per una comunicazione efficace.

Gestione intelligente delle priorità: meno disordine nell'inbox

Avec introduce una funzione avanzata per le email meno importanti. Con uno swipe verso il basso, gli utenti le segnalano. Il sistema apprende e aggrega automaticamente i messaggi simili, eliminando la necessità di triage individuale. Questo è un passo verso una gestione predittiva intelligente dell’inbox, riducendo il carico di lavoro quotidiano.

Doppia visualizzazione: tradizione e innovazione

Pur puntando sull'innovativa interfaccia a schede, Avec offre anche la classica vista a elenco, rispettando le abitudini consolidate degli utenti. Questa flessibilità garantisce un'esperienza personalizzabile.

La visione del fondatore: reinventare l'email

Fondata da Jonathan Unikowski, ex ingegnere prodotto di Replit, Avec nasce dalla ricerca di strumenti pratici. Unikowski si è concentrato sull'email, settore che, a suo dire, «non è cambiato in venticinque anni». Ha evidenziato come Gmail sia stata l'ultima grande rivoluzione. La sua visione è che, con un design innovativo e un uso "giudizioso" dell'AI, si possa migliorare significativamente l'esperienza email.

Panorama competitivo: Avec tra i pionieri

Avec si inserisce in un panorama di app che cercano di reinventare la gestione della posta. Tra i competitor figurano Superhuman, Shortwave e Spike, tutti con approcci diversi per ottimizzare la produttività.

Anche Hey di Basecamp ha tentato di innovare come provider alternativo, con diffusione inferiore rispetto a Gmail.

Strategia di lancio e prospettive

L'app è disponibile negli Stati Uniti, gratuita per utenti Gmail, con supporto Outlook in sviluppo. L'azienda prevede piani a pagamento futuri, con funzionalità premium ancora in ideazione. Ad oggi, Avec ha raccolto 8,4 milioni di dollari in finanziamenti da Lightspeed, Haystack e investitori come Amjad Massad e Michele Catasta di Replit, Scott Belsky di Behance e Lenny Rachitsky.

In sintesi, Avec si propone come un nuovo client email mobile, che valorizza l'interazione gestuale – lo swipe – e la voce, combinando un'esperienza utente semplificata con l'intelligenza artificiale contestuale. L'obiettivo è ridurre il carico gestionale dell'inbox, aprendo la strada a una ridefinizione dell'email come esperienza interattiva e personale.