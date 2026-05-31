A fine maggio 2026, si è aperto un nuovo e controverso capitolo nello sport con gli Enhanced Games a Las Vegas. L'evento sfida le regole antidoping tradizionali, permettendo l'uso di sostanze potenzianti sotto supervisione medica e ridefinendo i confini tra sport, intrattenimento e marketing.

Doping trasparente e il business della Silicon Valley

Soprannominati “steroid Olympics”, gli Enhanced Games hanno riunito 42 atleti (sollevatori di pesi, nuotatori, corridori). Il doping è consentito e gestito tramite protocolli clinici personalizzati e monitoraggio.

Gli atleti si sono allenati per 12 settimane negli Emirati Arabi Uniti, con medici che definivano i loro "protocolli" farmacologici. Oltre a "gettoni di presenza", vincitori o detentori di record mondiali possono ottenere premi fino a 1 milione di dollari, evidenziando l'approccio spettacolare.

Dietro il progetto c'è Enhanced Group Inc., startup fondata da veterani di cripto, AI e biotech, sostenuta da investitori come Peter Thiel. L'azienda, quotatasi a maggio 2026 con una valutazione di 1,2 miliardi di dollari, usa l'evento come vasta operazione di marketing. Enhanced Group vende trattamenti sanitari personalizzati (peptidi, GLP-1, testosterone) promuovendo tali soluzioni tramite la visibilità della competizione.

Ha anche lanciato una piattaforma di telemedicina digitale, mirando a una rete di distribuzione globale per prodotti di miglioramento fisico.

Critiche, rischi per la salute e impatto culturale

Le reazioni delle organizzazioni sportive tradizionali sono state molto negative. La World Anti-Doping Agency (WADA) ha definito gli Enhanced Games "pericolosi" e "irresponsabili", avvertendo rischi di incentivare l'uso di farmaci dopanti tra i giovani e normalizzare il doping medico-assistito. La U.S. Anti-Doping Agency (USADA) ha espresso forti preoccupazioni, descrivendo l'evento come uno "spettacolo da clown che antepone il profitto alle persone". Sono stati evidenziati rischi concreti per la salute: infarto, diabete, infertilità ed effetti psicologici negativi, specie con assunzione combinata di più sostanze.

Nonostante le promesse di prestazioni sovrumane, i risultati agonistici sono stati nella norma. Solo un record mondiale è stato battuto; atleti "naturali" hanno talvolta superato quelli potenziati, sollevando dubbi sull'effettivo impatto delle sostanze. La quotazione di Enhanced Group ha subito un calo significativo. L'evento ha generato forti critiche culturali e ideologiche, accusato di esaltare una mascolinità consumistica e aggressiva, riflettendo ideologie populiste e un'estetica del corpo potenziato. Alcuni lo interpretano come un "ritorno del circo" moderno, dove lo spettacolo prevale sui valori olimpici.

Gli Enhanced Games rappresentano una provocazione che evidenzia la tensione tra il desiderio di superamento umano e i limiti etici dello sport.

Non è solo una competizione controversa, ma un tentativo esplicito di trasformare il doping in un modello commerciale accettato e esibito. Resta da vedere se il sistema sportivo e la società sapranno resistere o assorbire questa sfida come nuova normalità.