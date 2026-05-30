Negli episodi di Beautiful in onda dal 31 maggio al 6 giugno, Luna sequestrerà Steffy e la terrà prigioniera in un edificio abbandonato. La giovane Nozawa confesserà inoltre di avere ucciso Tom e Hollis per proteggere se stessa e non avrà alcuna intenzione di liberare la stilista.

Steffy vede Luna e Bill baciarsi

Steffy vedrà Luna e Bill baciarsi e questo evento la sconvolgerà. Intanto Ridge e Brooke si confronteranno in merito al ritorno di Taylor in città e del clima di tensione che si è generato attorno ad Hope. La serenità dei due sarà però scalfita quando RJ riferirà ad entrambi che Bill non è il vero padre di Luna, suscitando interrogativi sul passato della ragazza.

Nel frattempo il gesto di Hope di baciare Finnegan ha determinato delle conseguenze importanti all'interno della famiglia. Ridge rimprovererà alla giovane Logan di non avere saputo trattenere le proprie emozioni, mentre Brooke comprenderà lo stato emotivo della figlia e cercherà di giustificarne le sue azioni. Finn, invece, ammetterà di non avere saputo mantenere le giuste distanze da Hope e che questo potrebbe avergli fatto perdere la moglie.

Ridge, RJ e Finnegan sono preoccupati per Steffy

Steffy si risveglierà rinchiusa in una gabbia e si renderà conto di essere stata sequestrata da Luna, la quale mostrerà segni di squilibrio e non avrà alcuna intenzione di liberarla. La giovane Nozawa confesserà di avere tolto la vita a Tom e Hollis, poiché era l'unico modo per proteggere se stessa.

Intanto Ridge, RJ e Finnegan saranno preoccupati per l'assenza di Steffy e non sapranno che lei è prigioniera in un edificio abbandonato, dal quale nessuno sentirà le sue urla.

Nel frattempo Katie porterà avanti le indagini sulle morti di Tom e Hollis e ribadirà la convinzione che l'autrice di tutto è Poppy. Sheila e Decon però non crederanno che la donna possa avere commesso una cosa così grave. In tutto questo, Finnegan manifesterà a Li il dispiacere per la distanza esistente con Steffy e per non essere stato vicino a Luna. La dottoressa Nozawa però gli risponderà che la nipote ormai si è tenuta lontana da tutti.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, dopo il bacio che si sono scambiati Hope e Finnegan, Steffy ha deciso di prendersi un periodo di riflessione per capire cosa fare. Inoltre l'arresto di Poppy ha sconvolto tutti.

Bill, invece, ha fatto il test del dna e ha scoperto di non essere il padre di Luna, la quale ha finito per dare un bacio a Spencer senior.