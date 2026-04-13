Il più grande cluster di calcolo orbitale è operativo. A gennaio, Kepler Communications ha lanciato una costellazione di dieci satelliti con circa 40 processori Nvidia Orin Edge, interconnessi via link laser. Questa rete di “cloud orbitale” ha già il suo primo cliente per un test applicativo: la startup Sophia Space, che proverà il proprio software direttamente sulla costellazione Kepler. Un passo concreto verso i servizi di calcolo spaziali.

Infrastruttura orbitale e capacità di edge computing

La rete Kepler è un'infrastruttura orbitale per applicazioni spaziali, non un data center.

I 40 Nvidia Orin Edge sui dieci satelliti offrono capacità di calcolo a payload, altri satelliti e sistemi aerei (droni). Le connessioni laser garantiscono rapidità e resilienza, riducendo la latenza per operazioni “on-orbit”. Mina Mitry, CEO di Kepler, evidenzia come la gestione dati nello spazio superi i limiti terrestri.

Kepler ha 18 clienti, con Sophia Space come partner tecnologico per testare software. L'obiettivo è dimostrare l'efficacia dell'edge compute orbitale, anticipando i grandi data center spaziali (prossima decade).

Sophia Space: software e raffreddamento passivo

Sophia Space propone computer spaziali raffreddati passivamente, evitando sistemi attivi costosi e pesanti. L'accordo prevede il caricamento del sistema operativo proprietario su un satellite Kepler, configurandolo su sei GPU di due astronavi.

Questo test, comune a terra, è inedito in orbita. Un successo sarà un de-risking cruciale per Sophia, in vista del lancio del suo primo satellite (fine 2027-2028).

Differenze con i giganti dello spazio

Il modello Kepler-Sophia si distingue da SpaceX o Blue Origin, che mirano a data center spaziali su vasta scala. Si privilegiano GPU distribuite per l'inferenza continua, non macchine monolitiche per addestramento intensivo. Mitry: "Se un sistema consuma kilowatt ma opera solo al 10%, non è utile. Le nostre GPU funzionano al 100%".

La partnership con Sophia è strategica per Kepler, ne dimostra l'utilità. Attualmente, i dati sono processati a bordo o da Terra. In futuro, l'azienda si collegherà con satelliti terzi per networking e calcolo.

Sensori potenti (es. SAR) potrebbero delegare a Kepler l'elaborazione iniziale, alleggerendo il carico terrestre e abilitando nuovi modelli (difesa missilistica orbitale).

Il trend dell'edge computing orbitale

Il cluster Kepler è un esempio concreto dell'edge computing orbitale: elaborazione dati sul luogo di generazione. È la prima soluzione praticabile, ben prima dei data center spaziali giganti (2030 circa). Mentre nomi come SpaceX, Starcloud o Google hanno grandi piani, la costellazione Kepler è una realtà solida.

Il test con Sophia Space offre un'opportunità unica: software funzionante nello spazio, aggiornabile e riconfigurabile prima del lancio di sistemi proprietari. Ciò accelererà la fiducia nelle architetture di calcolo in orbita, ponendo le basi per applicazioni complesse e decentralizzate.

Espansione del cloud orbitale

Gli scenari futuri di Mitry e Sophia prevedono uno spazio con minori vincoli di raffreddamento, latenza e banda rispetto alla Terra. Paesi con esigenze di sorveglianza e difesa (es. USA) potrebbero trovare soluzioni agili. L'impossibilità di costruire nuovi data center terrestri in alcuni Stati rende il modello spaziale più attraente, osserva Rob DeMillo, CEO di Sophia Space.

Il cluster Kepler, i test software di Sophia Space e l'infrastruttura GPU Orin sono il primo passo verso un ecosistema di calcolo distribuito nello spazio. Le implicazioni includono sorveglianza ambientale, analisi "live" di immagini satellitari e resilienza strategica.

Lo spazio non è più solo un osservatorio, ma un nodo computazionale attivo che supporta funzioni avanzate dove gli eventi accadono. È già operativo.