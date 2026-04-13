La startup Slate Auto, sostenuta da Jeff Bezos, ha ottenuto un nuovo finanziamento da 650 milioni di dollari. L'obiettivo è avviare la produzione del suo pickup elettrico accessibile entro la fine del 2026. Questo round di Serie C, guidato da TWG Global – la holding di Mark Walter e Thomas Tull – porta il capitale totale raccolto da Slate Auto a circa 1,4 miliardi di dollari. Tra gli investitori precedenti figurano General Catalyst e l'ufficio famiglia di Bezos.

Un pickup elettrico economico e modulare

Slate Auto mira a offrire un pickup elettrico "bare-bones" con un prezzo di partenza nella fascia media dei 20.000 dollari.

Un kit di conversione SUV sarà disponibile come optional a circa 5.000 dollari. Inizialmente, l'azienda puntava a un prezzo inferiore ai 20.000 dollari, ma la rimozione del credito federale per i veicoli elettrici ha imposto una revisione della strategia di prezzo.

Forte interesse del mercato

Nonostante l'assenza del credito federale, Slate Auto ha già raccolto oltre 160.000 prenotazioni rimborsabili (con deposito di 50 dollari ciascuna). Questo dato evidenzia il forte interesse dei consumatori per un veicolo elettrico economico e personalizzabile, confermando il potenziale di mercato.

Impianto produttivo in Indiana

Per la produzione, Slate Auto sta investendo centinaia di milioni di dollari nella riconversione di una ex stamperia a Warsaw, in Indiana.

L'obiettivo è rendere operativa la struttura entro la fine del 2026. L'impianto, esteso su 1,4 milioni di piedi quadrati, consente a Slate Auto di contenere i costi, evitando nuove costruzioni e supportando il rilancio industriale della regione.

Leadership con DNA Amazon

Co-fondata da Jeff Wilke, ex CEO Consumer di Amazon, la startup vanta un management con numerosi ex-executive del colosso dell'e-commerce. Peter Faricy, già vicepresidente di Amazon Marketplace, è stato nominato CEO, mentre Chris Barman ha assunto il ruolo di Presidente del Veicolo. Questa leadership combina agilità imprenditoriale ed esperienza industriale, rafforzando il posizionamento di Slate Auto.

Strategia distintiva nel panorama EV

La domanda di veicoli elettrici è robusta, ma la nicchia dei veicoli economici resta poco esplorata. Il segmento dei pickup elettrici è dominato da modelli costosi. Slate Auto propone un'alternativa radicalmente diversa: un veicolo essenziale, altamente personalizzabile e, soprattutto, economico. La strategia di modularità – un veicolo base integrabile con accessori – è cruciale per ridurre i costi iniziali e generare margini aggiuntivi tramite gli upsell. Le oltre 160.000 prenotazioni confermano un significativo potenziale di mercato, nonostante il rischio legato alla variabilità degli incentivi politici.

Prospettive e sfide

Il finanziamento da 650 milioni di dollari fornisce a Slate Auto le risorse per completare la preparazione industriale e avviare la produzione.

L'inizio previsto per la fine del 2026 pone la startup in una posizione cruciale: se riuscirà a mantenere il prezzo accessibile e a convertire le prenotazioni, potrebbe ridefinire il segmento dei veicoli elettrici. La produzione in Indiana rappresenta una scommessa sul recupero di infrastrutture dismesse e sull'impatto economicolocale. Il modello "blank slate + accessori" potrebbe inoltre diventare un paradigma replicabile. Restano da monitorare capacità di scala produttiva, accettazione del mercato al prezzo finale, eventuali modifiche normative sugli incentivi e la crescente concorrenza. Questa sfida ambiziosa ha il potenziale di innovare profondamente il panorama EV.