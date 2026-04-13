A aprile 2026, a Washington, il Segretario del Tesoro Scott Bessent e il Presidente della Federal Reserve Jerome Powell hanno riunito i vertici bancari. L'incontro mirava ad avvertire sui rischi del modello di intelligenza artificiale Anthropic Mythos e a incoraggiarne l'uso per rilevare vulnerabilità.

L'allerta sui rischi dell'AI

Il 7 aprile 2026, al Dipartimento del Tesoro, i CEO di Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo hanno partecipato. Jamie Dimon (JPMorgan) era assente. L'incontro ha evidenziato i potenziali pericoli di Mythos.

Mythos: un rilevatore di vulnerabilità senza precedenti

Il modello Anthropic Mythos rileva vulnerabilità con estrema efficacia, anche quelle di vecchia data sfuggite a milioni di test. Nonostante non sia stato progettato per la sicurezza informatica, la sua potenza ha indotto Anthropic a limitarne l'accesso a poche aziende selezionate.

Un invito alla difesa proattiva

Bessent e Powell hanno sollecitato le banche a testare Mythos internamente. L'obiettivo è valutare la resilienza e anticipare minacce, usandolo proattivamente per evitare che la sua potenza cada nelle mani sbagliate, generando gravi rischi.

Contesto politico e legale

Il contesto è delicato: Anthropic è in contenzioso con l'amministrazione Trump, contestando la designazione del Dipartimento della Difesa come supply-chain risk.

Ciò rende l'uso di Mythos politicamente sensibile.

Implicazioni strategiche per il settore finanziario

L'uso preventivo di AI come Mythos segna un cambio di paradigma nella gestione delle minacce informatiche. Rilevando vulnerabilità invisibili, colma il divario tra capacità offensive e difensive. La stabilità finanziaria è prioritaria, ma la rapidità dell'AI rischia di superare la reattività regolatoria.

Strategie operative e "Project Glasswing"

Con un 'time‑to‑defender' drasticamente ridotto, le banche devono integrare Mythos per la verifica interna delle infrastrutture IT critiche e collaborare con team di sicurezza AI-driven per contromisure basate su patch automation e threat hunting predittivo.

L'iniziativa “Project Glasswing” promuove questa adozione selettiva di Mythos per una difesa collaborativa.

L'incontro tra Tesoro e Fed preannuncia una nuova era nel rischio informatico bancario, dominata da intelligenze emergenti e vulnerabilità latenti rilevabili solo dall'AI. Se la strategia preventiva diventerà prassi, emergeranno nuovi standard di sicurezza e governance digitale.