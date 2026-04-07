Il debutto dell’iPhone pieghevole, atteso da molti come “iPhone Fold”, sembra allinearsi al tradizionale calendario autunnale di Apple. L’azienda di Cupertino punterebbe a un lancio nel mese di settembre 2026, in concomitanza con i nuovi modelli iPhone 18 Pro e Pro Max. Questa tempistica emerge nonostante le difficoltà tecniche riscontrate durante la fase di test, indicando che il progetto è ancora su un percorso attivo, sebbene non privo di ostacoli.

Tempistiche e progressi

Le indiscrezioni suggeriscono che Apple stia lavorando per presentare il suo primo modello pieghevole già a settembre 2026, affiancando i modelli di punta della serie iPhone 18.

Questa tempistica, sebbene plausibile, rimane provvisoria e non definitiva.

Apple avrebbe già affrontato e risolto alcuni dei problemi comuni ai dispositivi pieghevoli attuali. Si segnalano miglioramenti nella qualità del display, nella robustezza e una significativa riduzione della piega visibile, offrendo un potenziale vantaggio competitivo.

Rallentamenti nei test ingegneristici

Tuttavia, un’analisi più cauta indica l’emergere di problemi significativi durante la fase di test di verifica ingegneristica (EVT). I fornitori sarebbero stati informati della necessità di maggiore tempo per risolvere difetti strutturali e criticità nella catena di montaggio. Se queste problematiche non verranno superate tra aprile e l’inizio di maggio, si prospetta un possibile slittamento della produzione di massa, con conseguenti ritardi nelle spedizioni.

La produzione iniziale stimata è tra i 7 e gli 8 milioni di unità, meno del 10% del volume totale previsto per la lineup iPhone 2026. Questo posizionamento di alto profilo suggerisce un lancio progressivo, ma potrebbe complicare ulteriormente i piani produttivi. L’iPhone pieghevole si conferma un progetto ambizioso e tecnicamente molto sfidante.

Il bilancio tra ottimismo e cautela

Mentre alcune fonti offrono un quadro più ottimistico, mantenendo il lancio a settembre come una possibilità concreta e sottolineando i progressi di Apple, altre descrivono uno scenario più incerto, con potenziali ritardi. Dal punto di vista strategico, l’iPhone pieghevole è destinato a essere un "game changer", con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Apple nel segmento premium e di rispondere efficacemente alla concorrenza.

L’esito dei prossimi due mesi sarà particolarmente significativo.

Innovazione e affidabilità: il futuro del pieghevole Apple

Apple ha sempre preferito l’ingresso in segmenti di mercato maturi solo dopo aver raggiunto standard elevati di affidabilità. L’innovazione dell’iPhone pieghevole sarà sia un banco di prova tecnico che un test strategico. Un successo consoliderebbe l’immagine di Apple come innovatore attento alla qualità dell’esperienza utente. Qualora i problemi strutturali dovessero persistere, l’azienda potrebbe essere costretta a riprogrammare l’evento di lancio o a limitare la distribuzione iniziale. Questo dispositivo rischia di diventare il simbolo della tensione tra il ritmo del mercato e la ricerca della perfezione ingegneristica.

Il lancio dell’iPhone pieghevole rimane un traguardo ambizioso per Apple nel 2026. Il suo successo dipenderà da un delicato equilibrio tra velocità di sviluppo e affidabilità tecnica. I prossimi mesi saranno decisivi, e la roadmap di settembre resta una possibilità concreta.