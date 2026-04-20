Fermi Inc., azienda di energia nucleare AI, attraversa profonde trasformazioni. L'uscita del co-fondatore e CEO Toby Neugebauer e del CFO Miles Everson ha causato un calo del 22% delle azioni, ma segna l'inizio della fase "Fermi 2.0".

Riorganizzazione ai Vertici

Toby Neugebauer ha lasciato la carica di CEO, pur rimanendo nel consiglio di amministrazione. Miles Everson, ex CFO, è stato eletto direttore del consiglio, grazie ai diritti del Melissa A. Neugebauer 2020 Trust. Marius Haas è il nuovo presidente; un “Office of the CEO” è stato creato, guidato dai co-presidenti Jacobo Ortiz Blanes e Anna Bofa.

Questi cambiamenti di leadership mirano a consolidare la governance e la supervisione, essenziali per una società in crescita, preparando Fermi Inc. ad affrontare le sfide future con competenze e una visione strategica più ampia.

Il Progetto Matador e le Nuove Prospettive

Fulcro della strategia Fermi 2.0 è il Progetto Matador, un campus AI ad Amarillo, Texas, che utilizzerà reattori nucleari per alimentare data center. L'iniziativa ha affrontato complessità operative e relazionali, incluse frizioni con clienti chiave. Fermi 2.0 mira a superare questi ostacoli con maggiori investimenti in talento, infrastrutture e innovazione collaborativa con università ecomunità locali.

Espansione e Rafforzamento Operativo

L'apertura di nuove sedi a Dallas e Amarillo è un passo significativo per il rafforzamento operativo e logistico. La riorganizzazione include il reclutamento di nuovi talenti tramite Heidrick & Struggles. L'ingresso di Jeffrey S. Stein, veterano del settore, come direttore di classe II, conferma la volontà di evoluzione e adattamento alle dinamiche di mercato.

In sintesi, le trasformazioni in atto in Fermi Inc. sono una profonda evoluzione strategica, non solo un cambio dirigenziale. L'obiettivo è consolidare la presenza e l'impatto nel settore del nucleare AI. Sebbene l'impatto a lungo termine sia da valutare, la decisa determinazione verso nuovi obiettivi strategici evidenzia una focalizzazione sull'innovazione e l'espansione.