La National Security Agency (NSA) ha iniziato a impiegare Mythos Preview, il modello avanzato di Anthropic, nonostante le tensioni con il Dipartimento della Difesa. Quest'ultimo ha etichettato Anthropic come "rischio per la supply chain", sollevando dubbi. L'adozione di questa AI da parte della NSA evidenzia come le esigenze di cybersecurity possano prevalere sulle preoccupazioni di sicurezza, segnando un capitolo significativo nell'integrazione AI governativa.

Il Modello Mythos e il suo Impiego Strategico

Mythos, sviluppato da Anthropic, è progettato per compiti di cybersecurity.

Le sue capacità potenzialmente offensive hanno portato Anthropic a limitarne l'accesso a circa 40 organizzazioni. La NSA lo utilizza principalmente per identificare vulnerabilità sfruttabili. Anche l'Istituto per la Sicurezza dell'Intelligenza Artificiale del Regno Unito ha confermato l'accesso, evidenziando una distribuzione selettiva.

Le Friziioni con il Pentagono e il Riavvicinamento

La disputa tra Anthropic e il Pentagono nasce dal rifiuto dell'azienda di concedere accesso illimitato alle funzionalità del modello, spingendo il Dipartimento della Difesa a considerarla un rischio. Tuttavia, recenti sviluppi suggeriscono un possibile riavvicinamento: Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha partecipato a un incontro "produttivo" alla Casa Bianca.

Il Pentagono aveva criticato la mancata disponibilità del modello per sorveglianza e armamenti autonomi.

Innovazione AI e Sicurezza Nazionale

L'integrazione di Mythos da parte della NSA evidenzia la complessa dialettica tra sicurezza nazionale e innovazione tecnologica: la sua capacità di rilevare vulnerabilità è di inestimabile valore, ma il potenziale offensivo solleva interrogativi etici sulla gestione delle intelligenze artificiali. Il governo USA adotta soluzioni all'avanguardia, navigando scenari complessi. Questa dinamica evidenzia l'influenza crescente delle AI nelle strategie governative e le sfide della NSA nel bilanciare innovazione e sicurezza nazionale.