Science Corp, l’innovativa azienda fondata da Max Hodak, già co-fondatore di Neuralink, si appresta a compiere un passo rivoluzionario: l'impianto del suo primo sensore direttamente nel cervello umano. Questo annuncio, emerso il 14 aprile 2026, segna una tappa di fondamentale importanza nel progresso delle interfacce cervello-macchina (BCI) e nella loro applicazione clinica.

Una svolta per Science Corp nel campo BCI

L'azienda è ora pronta a posizionare il suo primo sensore cerebrale in un essere umano. A differenza delle precedenti soluzioni retiniche, questo dispositivo si presenta come un approccio più invasivo, destinato a interagire direttamente con il tessuto cerebrale.

Tale mossa proietta Science Corp in una competizione diretta con altre realtà pionieristiche nel settore, tra cui spicca Neuralink.

Dall'impianto retinico al sensore cerebrale

Fino a oggi, Science Corp si era distinta principalmente per Prima, un impianto retinico progettato per restituire la capacità di lettura a pazienti affetti da degenerazione maculare avanzata. Questa soluzione era stata concepita con un approccio meno invasivo, prevedendo l'inserimento dell'impianto sotto la retina e l'utilizzo di occhiali con telecamera e una batteria esterna, con risultati clinici che avevano generato *incoraggiamento*. L'attuale orientamento verso un sensore cerebrale rappresenta un'evoluzione significativa nella strategia dell'azienda.

La visione ingegneristica di Max Hodak

Max Hodak ha sempre posto l'accento sull'importanza dell'innovazione ingegneristica, privilegiandola rispetto alla mera creazione di nuova neuroscienza. La sua filosofia si è concentrata sulla realizzazione di dispositivi efficienti, compatti e affidabili, con l'obiettivo primario di accelerare l'adozione clinica delle neurotecnologie. Questa visione guida lo sviluppo di Science Corp verso soluzioni pratiche e implementabili.

Investimenti e prospettive di sperimentazione clinica

Recentemente, Science Corp ha consolidato la sua posizione finanziaria, ottenendo un significativo round di finanziamento da 230 milioni di dollari nel marzo 2026. Questo ha portato la valutazione dell'azienda a 1,25 miliardi di dollari.

Tali risorse sono cruciali per sostenere l'avvio dei trial umani, previsti tra la fine del 2026 e il 2027, e per potenziare le capacità produttive e di ingegneria clinica necessarie per portare i dispositivi sul mercato.

Il futuro delle BCI: un anno storico

L'imminente impianto cerebrale umano da parte di Science Corp segna un punto di convergenza tra diverse strategie nel campo delle BCI: da un lato, le soluzioni meno invasive come quelle retiniche; dall'altro, gli approcci più diretti e radicali sul cervello. Questo rende il 2026 un anno *potenzialmente storico* per il settore, con un numero crescente di aziende pronte a intraprendere sperimentazioni sull'uomo, affiancando pionieri come Neuralink e altri attori chiave.

Con una solida base finanziaria, una linea ingegneristica robusta e un CEO con una comprovata esperienza nel realismo tecnico, Science Corp si posiziona all'intersezione tra ambizione visionaria e pragmatismo operativo. L'impianto del primo sensore cerebrale umano non è soltanto un traguardo tecnico, ma il simbolo di una nuova fase per le BCI, che stanno uscendo dai laboratori per concretizzarsi in applicazioni cliniche reali.

Il panorama delle interfacce cervello-macchina è in rapida evoluzione. Con questo annuncio, Science Corp si afferma come protagonista di spicco, proponendo una traiettoria che fonde innovazione, visione e rigore ingegneristico. L'equilibrio tra il rispetto per la complessità della neurotecnologia e la determinazione a integrarla nel corpo umano mira a trasformarla in uno strumento medico accessibile e tangibile.