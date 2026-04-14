Google ha annunciato un aggiornamento significativo per il browser Chrome, introducendo la funzionalità Skills. Questa novità, lanciata il 14 aprile 2026, è progettata per ottimizzare l'uso dell'assistente AI integrato, Gemini, consentendo agli utenti di semplificare e salvare i propri workflow preferiti. La funzione permette di trasformare i prompt di Gemini in azioni riutilizzabili e configurabili, automatizzando così i flussi di lavoro quotidiani.

Le AI Skills in Chrome: Funzionamento e Vantaggi

Le AI Skills in Chrome rappresentano un passo avanti nell'interazione con l'intelligenza artificiale.

Con questa funzione, gli utenti possono salvare i prompt utilizzati più frequentemente e richiamarli rapidamente su qualsiasi pagina web, senza la necessità di digitarli nuovamente. Questa capacità si integra perfettamente con le funzionalità già offerte da Gemini, come la possibilità di porre domande su una pagina, ottenere riassunti o eseguire compiti specifici.

Immaginate di chiedere spesso a Gemini suggerimenti per sostituti vegani nelle ricette: ora è possibile salvare questo prompt come una Skill e riutilizzarlo con un semplice click in diversi contesti culinari. Il processo di salvataggio è intuitivo, avvenendo direttamente dalla cronologia della chat. Per richiamare una Skill, basta digitare il simbolo "/" o cliccare sul pulsante "+".

Google ha inoltre previsto la possibilità di modificare ogni Skill in qualsiasi momento, garantendo massima flessibilità.

Nelle fasi di sperimentazione, Google ha osservato che gli utenti hanno impiegato le Skills in svariati ambiti pratici. Esempi includono la salute e il benessere, come il calcolo delle proteine nelle ricette, i confronti durante lo shopping o la sintesi di documenti complessi.

Libreria di Skills e Sicurezza

Per facilitare l'adozione e l'esplorazione di queste nuove capacità, Chrome offrirà una libreria di Skills predefinite. Questa libreria sarà organizzata per categorie quali produttività, spesa, ricette e budget, permettendo agli utenti di aggiungere e personalizzare le Skills in base alle proprie esigenze.

È importante notare che le Skills che implicano azioni sensibili, come l'invio di un'email o l'aggiunta di un evento al calendario, richiederanno sempre una conferma esplicita da parte dell'utente, a garanzia di sicurezza.

Il lancio di questa innovativa funzionalità è iniziato il 14 aprile 2026. Attualmente, le Skills sono in fase di rollout per gli utenti desktop di Chrome che hanno un account Google attivo e il browser impostato sulla lingua inglese (US).

Conferme e Prospettive Future

La conferma dell'imminente arrivo di questa funzione è giunta anche dalla community. Un articolo specializzato ha evidenziato che in Chrome Canary, la versione sperimentale del browser, la funzionalità Skills è già visibile come "flag" attivabile.

Dopo l'attivazione, gli utenti di Canary possono salvare i prompt come Skills e richiamarli con "/", avendo anche accesso a Skills preconfigurate, come "Buying advice". Le immagini condivise hanno mostrato chiaramente il pulsante "Save as a skill" e l'interfaccia dedicata alla denominazione e modifica dei prompt salvati.

L'introduzione delle Skills riflette una tendenza sempre più marcata nel panorama dei browser intelligenti. Non è più sufficiente integrare un assistente AI; è cruciale offrire modalità semplici e veloci per automatizzare operazioni ripetitive e personalizzate. Il passaggio da azioni singole a workflow riutilizzabili rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma nell'interazione utente-AI.

La disponibilità iniziale in inglese (US) suggerisce un rollout graduale, con una progressiva estensione ad altre lingue e contesti regionali.

L'enfasi sulla conferma esplicita per le azioni critiche testimonia un equilibrio ben ponderato tra utilità e sicurezza, un aspetto fondamentale nell'integrazione dell'AI nella navigazione quotidiana. Il futuro delle interazioni AI nel browser non si limita più al semplice "chiedere", ma evolve verso il "richiamare, riutilizzare e personalizzare", promettendo un risparmio tangibile di tempo e una maggiore fluidità d'uso.