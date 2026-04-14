TechCrunch annuncia il primo evento StrictlyVC del 2026, che si terrà a San Francisco mercoledì 30 aprile. Questa è un'occasione unica per ascoltare voci autorevoli come Nicolas Sauvage, presidente di TDK Ventures, e Amjad Masad, co-founder e CEO di Replit. L'appuntamento è pensato per founder, investitori e tutti coloro che operano all'intersezione tra intelligenza artificiale e venture capital.

L'agenda dell'evento a San Francisco

L'evento si svolgerà al Sentro Filipino Cultural Center di San Francisco, con l'inizio dei check-in previsto alle 17:00.

La serata offrirà un mix di networking, interviste e riflessioni, culminando in momenti di interazione informale. Dopo l'apertura, la prima sessione alle 18:00 vedrà Nicolas Sauvage illustrare il ruolo e il valore del corporate venture capital, in dialogo con Connie Loizos, editor in chief di TechCrunch.

La serata proseguirà alle 18:20 con Campbell Brown, co-founder e CEO di Forum AI, che condividerà la sua esperienza nel garantire affidabilità nei sistemi di intelligenza artificiale. Alle 18:40, Amjad Masad, co-founder di Replit, spiegherà come la sua piattaforma stia trasformando lo sviluppo software, sfidando colossi del settore. L'evento si concluderà con ulteriori opportunità di networking fino alle 21:00.

Il valore strategico del Corporate VC con TDK Ventures

Nicolas Sauvage sarà protagonista di uno dei momenti chiave, spiegando perché il corporate venture capital non debba essere visto come ultima risorsa, ma come un acceleratore strategico. TDK Ventures, con un capitale gestito di circa 500 milioni di dollari, ha già finanziato 52 startup, portando tre di esse a diventare unicorni: Groq, Ascend Elements e Silicon Box. La visione di Sauvage sottolinea come il capitale industriale possa offrire non solo risorse finanziarie, ma anche accesso a ecosistemi globali e supporto operativo essenziale per scalare le startup deeptech.

Replit e la rivoluzione del coding nell'era AI

Nella dinamica Silicon Valley, dove efficienza e automazione sono centrali, Replit emerge come attore principale.

Questa piattaforma di sviluppo in cloud permette di scrivere, testare e distribuire codice direttamente dal browser. Amjad Masad racconterà come Replit stia concretizzando lo slogan "anyone can build software", mettendo in discussione i modelli tradizionali e promuovendo la democratizzazione dello sviluppo. L'intelligenza artificiale, in questo contesto, diventa una potente leva di produttività, non una barriera.

Networking e il futuro dell'innovazione

StrictlyVC non si limita ai talk, ma offre un'esperienza di connessione profonda. I momenti dedicati al networking, sia all'inizio che alla fine della serata, sono pensati per facilitare scambi significativi tra i partecipanti e gli speaker. Questo approccio è cruciale in un ecosistema come quello della Bay Area, dove le idee prendono forma e si espandono attraverso relazioni e conversazioni dirette.

L'evento rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera comprendere l'evoluzione dell'AI, del fundraising e del coding nel prossimo futuro.

In sintesi, il primo StrictlyVC del 2026 a San Francisco è molto più di una serie di presentazioni: è un vero e proprio laboratorio sull'innovazione, dove il capitale industriale si fonde con la creatività tecnica e l'imprenditorialità. Se l'obiettivo è scalare una startup deeptech o semplicemente esplorare le direzioni del coding nell'era AI, questo appuntamento è da segnare in agenda.