SpaceX ha depositato documenti riservati per una potenziale offerta pubblica iniziale (IPO), puntando a raccogliere circa 75 miliardi di dollari e a raggiungere una valutazione fino a 1,75 trilioni di dollari. Elemento chiave di questa ambizione, secondo il CEO Elon Musk, sono i data center orbitali, destinati a rivoluzionare l'infrastruttura di intelligenza artificiale (AI) estendendola nello spazio.

Il piano IPO e la valutazione

L'IPO di SpaceX mira a una raccolta di 75 miliardi di dollari e a una valutazione di circa 1,75 trilioni. Questa strategia innovativa integra capacità di lancio, infrastruttura satellitare e AI.

La visione dei data center orbitali

I data center orbitali rappresentano una sfida ingegneristica e fisica imponente. L'idea prevede cluster GPU sui satelliti Starlink per calcoli AI, sfruttando energia solare, raffreddamento passivo spaziale e comunicazioni laser ad alta velocità. Un progetto che richiede un investimento considerevole.

Le obiezioni della comunità astronomica

La prospettiva di numerosi data center orbitali ha generato forti critiche dalla comunità astronomica. Si teme che tale costellazione possa compromettere le osservazioni celesti, oscurando il cielo notturno. La Royal Astronomical Society ha formalmente definito il piano “insopportabile” per il patrimonio astronomico.

Il panorama competitivo

Oltre a SpaceX, la startup Starcloud ha raccolto 170 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di 1,1 miliardi. Ha lanciato un prototipo in orbita e prepara un satellite più potente per carichi di lavoro AI spaziali, proponendosi come alternativa significativa.

Benefici e sfide

Mentre i data center terrestri affrontano crescenti consumi energetici e opposizioni locali, i data center spaziali offrono soluzioni a problemi di elettricità, acqua e spazio. Solo SpaceX, con la sua integrazione verticale di lancio, rete satellitare e AI (xAI), sembra in grado di sostenere un modello così ambizioso.

Verso un debutto in Borsa

Il possibile debutto in Borsa di SpaceX è atteso tra giugno e fine estate 2026.

La valutazione dell'azienda è cresciuta notevolmente, spinta dalla prospettiva di dominare nuovi mercati, inclusi i data center orbitali, i viaggi punto-punto e i contratti di difesa.

I data center orbitali sono il fulcro della giustificazione per una valutazione stratosferica, catalizzando una piattaforma unica: infrastruttura spaziale, connettività globale, capacità computazionale AI e trasporto avanzato. L’ufficializzazione di questa visione nell'IPO da parte di Elon Musk la rende una delle scommesse tecnologiche più audaci e concrete. Lo spazio, finora dominio del lancio di payload, potrebbe così trasformarsi nel prossimo grande data center planetario, qualora la visione di SpaceX si concretizzi.