Spotify compie un passo significativo verso un'esperienza d'ascolto ancora più personalizzata, introducendo per tutti gli utenti la possibilità di disattivare i contenuti video all'interno dell'applicazione. Questa novità estende una funzionalità precedentemente riservata solo a specifiche categorie di profili, rendendo universale il controllo sulla fruizione visiva.

La Nuova Funzionalità: Scelta tra Audio e Video

La piattaforma di streaming musicale ha annunciato l'introduzione di nuovi controlli decisionali che permettono agli utenti di scegliere tra un'esperienza "audio-first" o una "video-enhanced" direttamente dalle impostazioni dell'app.

Il nuovo "toggle" consente di attivare o disattivare la visualizzazione di diversi formati video, inclusi i "Canvas" – i brevi loop visivi che accompagnano i brani – i video musicali e le clip tratte dai podcast.

Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani di abbonamento, dai profili Individual, Duo, Family e Student, fino agli utenti del servizio gratuito. Il rollout globale è previsto per il mese di aprile 2026 e la modifica sarà applicata su tutti i dispositivi compatibili: mobile, desktop, web e TV, garantendo coerenza nell'esperienza utente.

Come Accedere al Controllo Video

Per gestire le proprie preferenze, gli utenti devono navigare nelle impostazioni dell'applicazione e selezionare l'opzione "Content and display".

Da qui, sarà possibile scegliere se disabilitare i Canvas e gli altri contenuti video. Un'ulteriore specificità riguarda i Family Plan manager, i quali avranno la possibilità di attivare o disattivare la visualizzazione dei video per ciascun membro del piano direttamente dalla pagina di gestione dell'account, offrendo un controllo più granulare a livello familiare.

Superamento delle Limitazioni Precedenti

In precedenza, la capacità di disattivare i video era una prerogativa limitata agli account gestiti da genitori o tutori per utenti di età inferiore ai 13 anni. In quel contesto specifico, circa il 60% di questi profili aveva già i contenuti video disattivati. La novità introdotta ad aprile 2026 rappresenta un'evoluzione significativa, estendendo questa importante funzionalità a tutti gli utenti, senza alcuna restrizione legata all'età o al tipo di abbonamento.

Vantaggi per Utenti e Famiglie

Questa estensione del controllo video offre un notevole incremento della flessibilità nella fruizione dei contenuti. Gli utenti che prediligono un'esperienza d'ascolto puramente audio o che desiderano evitare distrazioni visive troveranno in questa opzione un valore aggiunto. Per le famiglie, la gestione dei contenuti diventa più semplice e personalizzabile: il Family Plan manager può ora definire una politica visiva uniforme per tutti i membri o, in alternativa, lasciare a ciascuno la libertà di impostare le proprie preferenze individuali, adattandosi meglio alle diverse esigenze.

Strategia di Personalizzazione e Tendenze del Settore

L'apertura al controllo dei video da parte di Spotify riflette una chiara tendenza del settore verso un'esperienza utente sempre più personalizzata e attenta al contesto d'ascolto.

Sebbene la piattaforma avesse già introdotto funzioni video in fase beta per gli utenti Premium nel 2025, inclusi video musicali e Canvas, l'attuale mossa rappresenta un'evoluzione più strutturale verso un'interfaccia capace di adattarsi in modo profondo alle preferenze individuali.

In un'era digitale in cui i contenuti video sono onnipresenti, Spotify offre una scelta chiara a coloro che desiderano tornare all'essenza dell'ascolto musicale, eliminando elementi visivi opzionali che non costituiscono il cuore del servizio. Questa strategia è fondamentale per sostenere la soddisfazione dell'utente e la sua retention, rispondendo efficacemente alle richieste della community per una maggiore flessibilità.

L'estensione globale di questo "toggle" aprirà inoltre nuovi scenari per l'analisi dell'utilizzo, consentendo a Spotify di raccogliere dati preziosi sul tasso di attivazione dei video. Queste informazioni potranno guidare future decisioni strategiche, valutando se investire ulteriormente nella produzione di contenuti video o, al contrario, rafforzare l'esperienza puramente audio.

In sintesi, la possibilità offerta a tutti di disattivare i video rappresenta un passo significativo nella direzione di una maggiore personalizzazione dell'esperienza utente – un'operazione apparentemente semplice, ma densa di significato nel delicato equilibrio tra ascolto e potenziale distrazione visiva.