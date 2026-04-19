Nella recente mezza maratona di Pechino, i robot umanoidi hanno stabilito un nuovo record mondiale, superando la prestazione umana di Jacob Kiplimo. Il vincitore robotico ha completato la distanza in 50 minuti e 26 secondi, inferiore ai 57 minuti del primatista umano.

I robot Honor e la loro performance

I robot in gara di Honor hanno dimostrato capacità sorprendenti. Un esemplare controllato a distanza ha tagliato il traguardo in 48 minuti e 19 secondi, ma la vittoria del robot autonomo (50 minuti e 26 secondi) è giunta con punteggio ponderato. Il 40% dei partecipanti ha operato autonomamente, il 60% da remoto.

Un progresso notevole rispetto all'edizione precedente (due ore e 40 minuti per il più rapido). I modelli, con gambe di circa 95 cm e avanzato sistema di raffreddamento a liquido, sono stati concepiti ispirandosi agli atleti umani.

Tecnologia cinese e futuro

La performance dei robot a Pechino indica i progressi tecnologici della Cina. L'evento ha evidenziato la rapida evoluzione della robotica, suggerendo un futuro in cui le macchine supereranno le prestazioni umane in diverse discipline. Lo sviluppo di robot umanoidi è un punto focale delle strategie tecnologiche del paese, come nel suo piano quinquennale. Questa visione mira ad accelerare la creazione di sistemi capaci di replicare ed eccellere rispetto alle capacità fisiche umane in molteplici settori.

Reazioni e scenari futuri

Le reazioni del pubblico sono eterogenee. Alcuni hanno dubitato dell'equità del confronto robot-umano, altri entusiasti hanno accolto i risultati quale simbolo del progresso tecnologico. Un commento sui social media ha riassunto il paradosso: «Anche la mia auto può superare un ghepardo». L'evento stimola una riflessione profonda sul futuro dello sport e della tecnologia robotica, ponendo interrogativi sui limiti attuali e aprendo scenari su un mondo in cui le macchine, dotate di intelligenza artificiale, siano attori attivi accanto agli esseri umani.